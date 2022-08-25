Спрос на ипотеку продолжает повышаться: новые рекорды
Запуск и переформатирование ипотечной госпрограммы в течение двух последних лет поддержал интерес к новостройкам. Вторичный рынок и индивидуальное строительство тоже все увереннее осваивают ипотеку. Только в одном Сбере выдача кредитов в июле 2022 года выросла на 62% по сравнению с июнем.
Ипотека в июле обновила рекорд — порядка 81,7% сделок с новостройками Москвы и области в этом месяце прошло именно с привлечением жилищного кредита. В первые недели августа доля ипотечных сделок с новостройками была еще выше — порядка 85%.
Уже первая половина августа по количеству заявок на ипотеку Сберав сегменте вторичного жилья перегнала весь «кризисный апрель» на 78%. В сегменте новостроек количество заявок достигло апрельского уровня, и по прогнозам аналитиков прирост заявок за весь август составит +55%.
Количество выдач кредитов в программах с господдержкой, например, в категории «Семейная ипотека» в июле 2022 годапревысило показатели июля 2021 года: 4 458 против 3 179. Июльские показатели по кредитным выдачам 2022 года в программе «Дальневосточной ипотеки» почти смогли перегнать докризисный прошлогодний июль: 1 238 против 1 068.
Спрос на ипотеку может дополнительно простимулировать снижение ключевой ставки ЦБ — следующее заседание состоится 16 сентября 2022 года. Не исключено, что регулятор продолжит снижать ставку, и это позволит сделать еще более привлекательными ипотечные условия на покупку недвижимости.