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Ипотека
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Спрос на ипотеку продолжает повышаться: новые рекорды

Дата публикации: 25 авг 2022
Спрос на ипотеку продолжает повышаться: новые рекорды

Запуск и переформатирование ипотечной госпрограммы в течение двух последних лет поддержал интерес к новостройкам. Вторичный рынок и индивидуальное строительство тоже все увереннее осваивают ипотеку. Только в одном Сбере выдача кредитов в июле 2022 года выросла на 62% по сравнению с июнем.

Ипотека в июле обновила рекорд — порядка 81,7% сделок с новостройками Москвы и области в этом месяце прошло именно с привлечением жилищного кредита. В первые недели августа доля ипотечных сделок с новостройками была еще выше — порядка 85%. 

Уже первая половина августа по количеству заявок на ипотеку Сберав сегменте вторичного жилья перегнала весь «кризисный апрель» на 78%. В сегменте новостроек количество заявок достигло апрельского уровня, и по прогнозам аналитиков прирост заявок за весь август составит +55%.

Количество выдач кредитов в программах с господдержкой, например, в категории «Семейная ипотека» в июле 2022 годапревысило показатели июля 2021 года: 4 458 против 3 179. Июльские показатели по кредитным выдачам 2022 года в программе «Дальневосточной ипотеки» почти смогли перегнать докризисный прошлогодний июль: 1 238 против 1 068.

Спрос на ипотеку может дополнительно простимулировать снижение ключевой ставки ЦБ — следующее заседание состоится 16 сентября 2022 года. Не исключено, что регулятор продолжит снижать ставку, и это позволит сделать еще более привлекательными ипотечные условия на покупку недвижимости. 

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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