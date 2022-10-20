В России планируют ускорить строительство и учет частных домов
Росреестр предлагает обязать граждан строить и регистрировать дома на арендованной у государства земле за 10 лет. Иначе договор аренды будет рассторгнут, а недвижимость смогут продать на торгах.
Данные поправки должны стимулировать граждан регистрировать объекты недвижимости (объекты индивидуального жилищного строительства — ИЖС) и осваивать участки под частную застройку.
В Росреестре главными целями поправок называют защиту имущественных интересов граждан и повышение эффективности использования земли.
- № 02/04/10-22/00131987 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- № 02/04/10-22/00131990 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
По оценкам ведомства, на сегодняшний день в каждом регионе страны существуют от 1 000 до 5 000 фактически жилых домов, которые используются без регистрации прав.
Строительство и регистрация за 10 лет
Законопроект обязует завершить строительство и зарегистрировать дом в течение 10 лет. Речь идёт об участках, которые:
- предназначенных для индвидуального жилищного строительства (ИЖС);
- находятся в государственной или муниципальной собственности.
После заключения договора аренды гражданин (или застройщик) обязаны в течение 10 лет построить жилой дом и зарегистрировать право собственности.
Если этого не произойдёт, арендодатель будет в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив арендатора. Недвижимость в этом случае (например, дом или хозяйственная постройка) будет продана на торгах в соответствии со статьёй 239 ГК РФ. Продажа произойдёт вне зависимости от стадии строительства объекта.
Сроки освоения земельного участка
Законопроект вводит такое понятие, как «сроки освоения земельного участка». Под этим понимается «одно или несколько мероприятий, выполнение которых необходимо для начала использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием». Всего в проекте сейчас перечислены восемь пунктов.
К тому же в поправках оговорены сроки, в течение которых нужно приступить к освоению участка в соответствии с его целевым назначением и видом разрешённого использования.
Так, на участках ИЖС, СНТ и ЛПХ устанавливается срок в 3 года со дня приобретения прав на участок. Во всех остальных случаях — не позднее 1 года. Обязанность касается как участков в частной собственности, так и участков, арендованных у государства.
К примеру, если собственник в течение трёх лет с момента оформления права собственности не начал освоение участка, за это грозит штраф — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф будет от 20 до 50 000 рублей(статья 8.8 КоАП РФ).
Признаки неиспользования земли
После вступления в силу поправок будут определены признаки неиспользования земельных участка в соответствии с егоцелевым назначением и видом разрешённого использования. Определит такие признаки государство. На сегодняшний день, отмечает Росреестр, эти признаки действуют только в отношении земель сельскохозяйственного назначения.
«Предлагаемые изменения способствуют защите имущественных интересов граждан и страхуют землепользователей от необоснованных решений при освоении земельного участка. Сейчас фактически собственник земельного участка не защищен от предъявления ему претензий со стороны контрольно-надзорных органов по вопросу использования земельного участка не по назначению или неиспользования в принципе. Законопроект дает гражданину время на освоение земельного участка и устанавливает соответствующие сроки, только после истечения которых контрольно-надзорные органы могут заниматься вопросами привлечения к ответственности землепользователя.», — говорит Алексей Бутовецкий, заместитель руководителя Росреестра.
Новые полномочия
Планируется, что законопроект расширит полномочия кадастровых инженеров: они смогут подать заявление и реализовать государственный кадастровый учёт от имени правообладателя. Доверенность для этого не потребуется. Договор на кадастровые работы можно будет сделать в электронном виде и подписать цифровой подписью.