Сбер запускает ипотеку на завершение строительства жилого дома
В рамках базовой программы «Строительство жилого дома» теперь можно взять кредит на завершение строительства — ипотека выдаётся как на достройку жилого дома на имеющемся участке, так и на покупку земли с недостроенным домом и завершение его строительства. Ранее кредиты по этой программе выдавались только на строительство «с нуля».
Условия кредитования:
- Ставка — от 10,9% годовых (в рамках базовой программы ИЖС «Строительство жилого дома»).
- Первоначальный взнос — 25% стоимости завершения строительства или от совокупной стоимости приобретаемой земли и стоимости завершения строительства. Например, если достройка дома обойдётся в 5 млн рублей, то клиент должен иметь 25% от этой суммы — 1,25 млн рублей. Также вместо первоначального взноса можно предоставить фискальные чеки, подтверждающие трату средств в рамках достройки дома.
- Строить дом можно как своими силами, так и с привлечением подрядной организации — банк не ограничивает клиентов в выборе способа строительства или подрядчика.
- Кредит предоставляется траншами, что удобно и выгодно — клиент берёт столько, сколько нужно на каждом конкретном этапе строительства без переплаты. При этом перед выдачей следующего не нужно будет подтверждать целевое использование предыдущего транша платёжными документами.
Сбер отмечает стабильный рост интереса к ИЖС — по данным аналитиков Домклик, выдачи кредитов на объекты такого типа в Сбере за пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти в 3,5 раза — до 21,3 млрд рублей. При этом в мае 2022 года объем выдач на ИЖС составил 3,3 млрд рублей, что на 43% больше чем в мае прошлого года.Данные аналитиков Домклик по росту спроса к частному домостроению в России подкрепляют и соцопросы, и официальная статистика. По данным ВЦИОМ, порядка 45,4 млн российских домохозяйств (или 73% от общего числа) хотели бы жить в частном доме и считают этот формат идеальным. Рассчитать условия по ипотеке на завершение строительства дома