В России ограничили переплату по новым ипотечным кредитам
С 3 июля 2022 года банки больше не могут делать большую наценку на свои продукты при выдаче ипотеки. С этого момента начало действовать ограничение на полную стоимость ипотечного кредита. Как уточняют в ЦБ, полная стоимость по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более, чем на треть.
Что значит «полная стоимость кредита»
«Полная стоимость кредита (ПСК) включает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи заемщика — например, страховку и иные дополнительные услуги», — говорится в сообщении регулятора. «Иные дополнительные услуги» зачастую становились известны заемщику уже после того, как кредит был одобрен, а сделка по приобретению недвижимости была на стадии заключения. И заемщику фактически не оставалось выбора.
Часто процентные ставки по ипотеке, которые банки указывают в рекламе, не отражают, во сколько обойдется заемщику обслуживание кредита. На деле в полную стоимость кредита входит не только страховка, но и оценка недвижимости, комиссия банка (если она есть), плата за выпуск карты. Нередко полная стоимость кредита фактически оказывается на 1-3% выше, чем ставка, заявленная официально.
А бывает так, что банки, обозначив сначала низкую процентную ставку, затем предлагают клиенту застраховаться под более высокий процент. В результате ПСК оказывается выше, чем если бы заемщик получил ипотеку у другого банка под изначально высокий процент.
Что изменилось
До сих пор ограничение на ПСК действовало только для потребительских кредитов. С 3 июля вступили в силу поправки в закон «О потребительском кредитовании», которые вводят ограничения по ПСК и для ипотеки. Теперь полная стоимость кредита (речь идет о новых договорах) не может больше чем на треть превышать среднюю стоимость кредита на рынке в текущий момент. В третьем квартале 2022 года это были 10,74% годовых. Среднемесячная стоимость кредита определяется ежеквартально Банком России, исходя из анализа данных около сотни кредитных организаций.
«Ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас для финансового рынка важнее сохранить платежеспособность клиентов, а не компенсировать за их счет свои издержки», — пояснил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.