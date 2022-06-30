Как оформить ипотеку для ИП
Существует мнение, что индивидуальному предпринимателю (ИП) получить ипотечный кредит гораздо сложнее, чем человеку с трудовым договором и стабильным ежемесячным заработком. Разбираемся, так ли это и на что банки действительно обращают внимание.
В чём отличие ИП от обычного заёмщика
Для банка обычный заёмщик — это наёмный работник, который получает свой доход по трудовому договору. Главное преимущество тут — стабильная зарплата, которая позволяет человеку ежемесячно оплачивать ипотеку. Хотя на практике любой сотрудник может лишиться как части зарплаты, так и должности.
Индивидуальный предприниматель же отвечает за размер своего заработка самостоятельно, сам платит налоги и несёт юридическую ответственность за свой труд. Заработок у него может быть нестабильным, и такая перспектива справедливо отпугивает банки-кредиторы. В то же время доход у ИП может в выгодную сторону отличаться от зарплаты наёмного сотрудника.
Как банки страхуются от рисков
Страхуясь от возможных рисков, некоторые банки могут предложить ИП ипотеку, которая по условиям будет отличаться от обычной.
Предпринимателям могут дать жилищный кредит под более высокую процентную ставку. Также условием может стать более высокий первоначальный взнос — например, не 15-20%, а 35%. Таким образом, общая сумма займа становится меньше, а способность её внести подтверждает благонадежность клиента.
Другое ограничение: невозможность взять кредит на очень долгий срок. И если у заёмщика близится пенсионный возраст, то для банка это будет сигналом ограничить срок кредитования. Ведь зачастую ИП платит минимальный пенсионный взнос, а пенсией будет сложно расплачиваться по кредитам.
Какие ипотечные программы доступны для ИП в СберБанке
Индивидуальный предприниматель может подать заявку на любую ипотечную программу Сбера, включая госпрограммы — «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека»
Условия и требования будут отличаться в зависимости от программы.
❗️Исключением является «Ипотека для IT-специалистов»
Можно ли ИП получить ипотеку без подтверждения дохода
Да, с прошлого года у всех россиян появилась возможность взять ипотеку без подтверждения доходов. Тем не менее кое-что подтвердить банку всё же придется, но для этого достаточно всего двух документов. Обязательно нужны паспорт и любой документ из перечня: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение военнослужащего или удостоверение сотрудника федеральных органов власти.
Если вы подаёте заявку, регистрируясь с помощью Сбер ID или портала «Госуслуги», то понадобится только паспорт.
Заявку на ипотеку ИП может подать, если ему от 18 лет, у него нет долгов и есть положительная кредитная история. Также он должен быть зарегистрирован в качестве предпринимателя как минимум 1 год. Конечно, это не гарантирует одобрение заявки, но шанс всё же есть.
Как предпринимателю подтвердить свой доход
Чтобы повысить свои шансы на получение кредита, частному предпринимателю стоит подтвердить банку свой доход. Для ИП существует несколько налоговых режимов: в каждом разная процентная ставка налога, но и условия отличаются.
Если вы индивидуальный предприниматель и у вас одно место работы, то для подтверждения дохода понадобятся:
- паспорт;
- декларация о доходах за завершенный год;
- документ о стаже: свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о внесении записи об ИП в ЕГРИП или лист записи ЕГРИП. Нужен оригинал или нотариально заверенная копия.
Если вы индивидуальный предприниматель и у вас несколько мест работы, то для подтверждения дохода понадобятся:
- паспорт;
- документ для подтверждения дохода со всех мест работы: справка о доходах и налогах или справка по форме банка;
- декларация о доходах за завершенный год;
- документ о стаже. Для основного места работы — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-СФР, или выписке из СФР. Для работы по совмещению — заверенная копия трудового договора или СТД-Р/СТД-СФР;
- документ на выбор: свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о внесении записи об ИП в ЕГРИП или лист записи ЕГРИП. Нужен оригинал или нотариально удостоверенная копия
Какие документы нужны ИП для получения ипотеки
Помимо налоговой декларации для получения ипотеки ИП потребуется стандартный пакет документов:
- паспорт;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Также могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от выбранной программы ипотеки. О необходимых документах вас сможет сориентировать менеджер по сопровождению сделки в личном кабинете Домклик.
Часто задаваемые вопросы
— Могут ли поменяться условия ипотеки для ИП?
Условия по ипотечному договору для ИП могут быть изменены по инициативе банка. На такое решение могут повлиять определенные факторы: размер вашего подтвержденного дохода, прозрачность отчетности, рентабельность бизнеса и другие.