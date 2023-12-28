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В России обсуждают возможность продажи жилья в рассрочку

Дата публикации: 28 дек 2023
В России обсуждают возможность продажи жилья в рассрочку

Правительство РФ прорабатывает альтернативу ипотеке, это может быть в том числе продажа квартир в рассрочку. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Что касается иных механизмов, мы действительно рассматриваем возможность продажи жилья в рассрочку. Мы рассматриваем вопросы и лизинга. Смотрим какие-то иные схемы», — сказал он на открытом заседании правкомиссии по региональному развитию.

В апреле этого года Хуснуллин заявлял, что инструментами развития спроса в строительной сфере наряду с ипотекой могут стать продажа жилья в рассрочку и создание ссудно-сберегательных касс.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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