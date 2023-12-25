В России предложили упростить использование маткапитала на покупку жилья
В России предложили разрешить использование материнского капитала на приобретение и строительство жилья сразу, со дня рождения ребенка, а не через три года после, как сейчас. Такой законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты Заксобрания Алтайского края.
По закону маткапитал можно направить на:
- улучшение жилищных условий: покупку жилья, использование средств как первоначальный взнос по ипотеке, строительство и реконструкцию дома;
- образование детей;
- накопительную часть пенсии матери;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- на ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
В случае с последними четырьмя пунктами маткапитал разрешается тратить сразу после рождения ребенка. А на улучшение жилищных условий — только через 3 года. Но есть исключения: это не касается досрочного погашения ипотеки и первого взноса (на это сертификат можно направить сразу).
Алтайские депутаты предлагают разрешить использовать выплату со дня рождения ребенка по всем направлениям, включая покупку, строительство и реконструкцию недвижимости.
«Это позволит семье в случае необходимости в любое время воспользоваться дополнительной мерой государственной поддержки, в том числе направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий без расходов на погашение кредитных обязательств или на получение образования детьми», — пояснили авторы инициативы.
Какую сумму маткапитала можно получить
Ранее в России изменили условия получения маткапитала. Теперь материнский капитал на ребенка будут выплачивать только при наличии у него российского гражданства со дня рождения.
Граждане России могут получить:
- 586 946 рублей — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 188 681 рубль при появлении второго ребенка.
- 586 946 рублей — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.
- 775 628 рублей — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.