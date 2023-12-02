В России назвали средний платеж по «Семейной ипотеке» за «однушку»
Средний платёж по «Семейной ипотеке» за однокомнатную квартиру в российских городах-миллионниках — 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».
«В России при существующей средней цене квадратного метра квартир в новостройках ежемесячный платёж по семейной ипотеке под 6% годовых и минимальном первоначальном взносе (20%) за квартиру площадью 35 квадратных метров составляет 24 578 рублей», — сообщили в агентстве, уточнив, что речь о кредите на 20 лет (цитата по РИА Недвижимость).
Самый высокий ежемесячный платёж по «Семейной ипотеке» в Москве — 54,6 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 37,6 тыс. рублей, Казани — 31,1 тыс. рублей. В пятёрку городов с самым высоким платежом также вошли Краснодар — 28,3 тыс. рублей, Красноярск — 24,5 тыс. рублей и Екатеринбург — 24,5 тыс. рублей.
Самые низкие платежи — в Волгограде и Челябинске — 18,1 и 19,5 тыс. рублей соответственно.
Условия «Семейной ипотеки» в 2023 году
В СберБанке ставка по программе — 6% годовых, для жителей Дальнего Востока — 5%.
Кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий. Базовые лимиты такие:
- в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти лимит по кредиту — 12 млн рублей;
- в остальных регионах — 6 млн рублей.
Но воспользоваться семейной ипотекой можно и в том случае, когда нужна более крупная сумма. Недавно правительство разрешило комбинировать семейную ипотеку с рыночной. В этом случае предельный лимит по кредиту — до 30 млн рублей, из которых:
- 12 млн рублей будет субсидироваться государством для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти;
- 6 млн рублей будет субсидироваться государством для остальных регионов соответственно.