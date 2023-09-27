Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
804

В России намерены штрафовать на 30 тыс. руб. за езду на самокате в нетрезвом виде

Дата публикации: 27 сен 2023
В России намерены штрафовать на 30 тыс. руб. за езду на самокате в нетрезвом виде

Нетрезвых пользователей электросамокатов и велосипедов предлагают наказывать соразмерно водителям автомобилей — штрафом до 30 тыс. рублей. Об этом пишут Известия со ссылкой на соответствующий законопроект, который будет направлен для отзыва в правительство.

В итоговой версии сенаторского законопроекта также планируется ввести санкции за причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести со стороны велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Кроме того, предусматривается наказание за езду сразу несколькими лицами и перевозку детей на самокате. Финальный вариант вдобавок устанавливает нижний порог штрафов за превышение скорости. При этом в законе будут закреплены санкции за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медосвидетельствования. При отказе от процедуры нарушителям грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Издание приводит следующие штрафы за превышение скорости:

  • от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить от 500 до 800 рублей,
  • от 10 до 15 км/ч — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей,
  • от 15 до 20 км/ч — от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей,
  • более чем на 20 км/ч — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

За езду на СИМ сразу нескольких человек предусматривается штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Решение прокатиться на самокате с ребенком может обернуться взысканием 5 тыс. рублей.

За причинение легкого вреда здоровью нарушитель на СИМ должен будет заплатить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а если речь идет о вреде средней тяжести, то — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Также предусмотрены штрафы за:

  • оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей,
  • движение на электросамокатах массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам — от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей,
  • неостановку по требованию сотрудника ГИБДД — от 500 до 800 рублей.

Как пояснил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин, управление электросамокатом или велосипедом происходит при более высоких рисках столкновения с пешеходами, отсюда и более высокая общественная опасность превышения ими скоростного режима.

Ранее Домклик писал, что самокатчиков хотят отправить на экзамены по ПДД.

Читайте также: Умные технологии для людей: чего не хватает в вашем городе?

Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Самокатчиков хотят отправить на экзамены по ПДД
243
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
431K
В Москве не собираются запрещать прокат электросамокатов
509
Как выписаться из квартиры при ее продаже
292K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
34
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
875
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал