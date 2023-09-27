В России намерены штрафовать на 30 тыс. руб. за езду на самокате в нетрезвом виде
Нетрезвых пользователей электросамокатов и велосипедов предлагают наказывать соразмерно водителям автомобилей — штрафом до 30 тыс. рублей. Об этом пишут Известия со ссылкой на соответствующий законопроект, который будет направлен для отзыва в правительство.
В итоговой версии сенаторского законопроекта также планируется ввести санкции за причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести со стороны велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Кроме того, предусматривается наказание за езду сразу несколькими лицами и перевозку детей на самокате. Финальный вариант вдобавок устанавливает нижний порог штрафов за превышение скорости. При этом в законе будут закреплены санкции за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медосвидетельствования. При отказе от процедуры нарушителям грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Издание приводит следующие штрафы за превышение скорости:
- от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить от 500 до 800 рублей,
- от 10 до 15 км/ч — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей,
- от 15 до 20 км/ч — от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей,
- более чем на 20 км/ч — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.
За езду на СИМ сразу нескольких человек предусматривается штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Решение прокатиться на самокате с ребенком может обернуться взысканием 5 тыс. рублей.
За причинение легкого вреда здоровью нарушитель на СИМ должен будет заплатить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а если речь идет о вреде средней тяжести, то — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.
Также предусмотрены штрафы за:
- оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей,
- движение на электросамокатах массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам — от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей,
- неостановку по требованию сотрудника ГИБДД — от 500 до 800 рублей.
Как пояснил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин, управление электросамокатом или велосипедом происходит при более высоких рисках столкновения с пешеходами, отсюда и более высокая общественная опасность превышения ими скоростного режима.
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