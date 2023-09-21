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Самокатчиков хотят отправить на экзамены по ПДД

Дата публикации: 21 сен 2023
Самокатчиков хотят отправить на экзамены по ПДД

Пользователей электросамокатов и других средств передвижения такого типа планируют отправить на сдачу экзаменов ПДД (правила дорожного движения). Соответствующее предложение выдвинул зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, пишут Известия.

Согласно оценке депутата, средства индивидуальный мобильности (СИМ) полезны с точки зрения снижения нагрузки на общественный транспорт, но в то же время их использование остается без должного регулирования. Это зачастую приводит к конфликтам, авариям и т.п.

«Причины этого — аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность и стараются вести себя аккуратно», — пояснил парламентарий в письме на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

При этом Делягин отмечает, что на сегодняшний день ГИБДД сложно контролировать движение СИМ, и при нарушении ПДД владельцы электросамокатов не платят штрафы в отличие от остальных участников дорожного движения. Поэтому депутат подчеркивает необходимость изучения правил, сдачу экзаменов и получение соответствующих документов для пользователей СИМ.

«Для обеспечения безопасности без лишения граждан России доступа к СИМ необходимо ввести в КоАП раздел с высокими (желательно на уровне автомобильных) штрафами за нарушение ПДД», — уточнил он.

По его словам, в РФ нужно создать единый федеральный реестр СИМов с доступной информацией по средствам передвижения, и у каждого из них должны появится госномера.

Газета напоминает, что, по данным МВД, в 2023 году количество аварий с самокатами и другими СИМ выросло на 182%.

Ранее Домклик писал, что в Москве не собираются запрещать прокат электросамокатов.

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Юля Тихонова
Автор статьи
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