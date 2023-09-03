В Москве не собираются запрещать прокат электросамокатов
Московские власти выступили за дальнейшее развитие сервисов проката электросамокатов и не планируют отказываться от них по примеру Парижа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Мы одни из первых городов мира, которые ввели большое число медленных зон в городе. Сейчас в Москве 250 таких зон, 50 из которых находится на территории жилых кварталов», — цитирует чиновников АГН «Москва».
Как добавили в дептрансе, у всех сервисов есть команды техников, отвечающие за поддержание порядка.
Отмечается, что сегодня департамент транспорта совместно с Центром организации дорожного движения тестирует камеру, в режиме реального времени фиксирующую нарушения при использовании средств индивидуальной мобильности. Среди них: движение не по велополосе, движение во встречном направлении, неспешивание при переходе дороги, а также езда на одном самокате вдвоем.
Ранее Домклик писал, что в Госдуму внесли проект закона, позволяющего региональным властям налагать запрет на использование арендованных электросамокатов.