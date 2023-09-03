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Новости
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В Москве не собираются запрещать прокат электросамокатов

Дата публикации: 03 сен 2023
В Москве не собираются запрещать прокат электросамокатов

Московские власти выступили за дальнейшее развитие сервисов проката электросамокатов и не планируют отказываться от них по примеру Парижа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы одни из первых городов мира, которые ввели большое число медленных зон в городе. Сейчас в Москве 250 таких зон, 50 из которых находится на территории жилых кварталов», — цитирует чиновников АГН «Москва».

Как добавили в дептрансе, у всех сервисов есть команды техников, отвечающие за поддержание порядка.

Отмечается, что сегодня департамент транспорта совместно с Центром организации дорожного движения тестирует камеру, в режиме реального времени фиксирующую нарушения при использовании средств индивидуальной мобильности. Среди них: движение не по велополосе, движение во встречном направлении, неспешивание при переходе дороги, а также езда на одном самокате вдвоем.

Ранее Домклик писал, что в Госдуму внесли проект закона, позволяющего региональным властям налагать запрет на использование арендованных электросамокатов.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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