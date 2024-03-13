В России начнут строить деревянные многоэтажки через два года
Строительство деревянных многоэтажных домов в России могут запустить через два года. Об этом сообщил замглавы Минстроя Сергей Музыченко.
«Как только, год-два максимум, мы закончим проведение всех исследований, выпустим нормативные документы в этой части, сюда придет куча застройщиков, инвесторов, желающих вложиться в строительство деревянных объектов», — сказал он на форуме «Молодой специалист — строитель будущего».
По словам Музыченко, массовому строительству многоэтажек из дерева мешает как раз отсутствие нормативных документов.
Напомним, правила для строительства деревянных домов до 12 этажей должны были разработать в России к 2024 году. Изменения в строительные нормативы в области возведения таких зданий Минстрой планировал внести до конца 2023-го.