В России из аварийного жилья будут расселять в деревянные дома
Минстрой России разрешил переселять людей в деревянные индивидуальные и многоквартирные дома из аварийного жилого фонда. Такие поправки ведомство внесло в рекомендации о региональных адресных программах переселения из аварийного жилья, пишет ТАСС.
Деревянные здания из CLT-панелей будут широко востребованы, так как возведение многоэтажных домов из этого материала в 2,5 раза быстрее строительства домов по современной железобетонной технологии, прокомментировал генеральный директор группы компаний «CLT девеломпент» Павел Карнаух.
Он пояснил, что конструкции домов из этого материала сейсмоустойчивы, а их вес в пять раз меньше, чем у бетонных конструкций. За счёт этого дома из CLT-панелей можно возводить над подземными сооружениями, например тоннелями или метро, что дает дополнительные возможности для застройки в крупных городах.
Ранее сообщалось, что в России планируют широко внедрять многоэтажное деревянное домостроение. План мероприятий по развитию деревянного домостроения до 2024 года утвердили в июле 2022 года.
Также в ноябре 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что производители деревянных домокомплектов начнут получать субсидии из федерального бюджета. Субсидия будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей, при этом предприниматели должны продавать их жителям со скидкой до 10% стоимости дома.