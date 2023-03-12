В России могут появиться деревянные девятиэтажки
Деревянные девятиэтажки могут начать строить в России. Формирование нормативной базы может завершиться уже в 2023 году, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Сегодня у нас в экспертизе России находится документация уже на девятиэтажные объекты, которые будут, возможно, строить. (…) Эта работа обеспечивается соответствующей разработкой нормативной базы, которую мы вместе с МЧС и Роспотребнадзором отрабатываем для того, чтобы была возможность реализовывать такие проекты. Я думаю, что мы в течение 2023 года завершим эту работу», — уточнил Файзуллин.
План мероприятий по развитию деревянного домостроения до 2024 года утвердили в июле 2022 года.
Также в ноябре премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что производители деревянных домокомплектов начнут получать субсидии из федерального бюджета. Субсидия будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей, при этом предприниматели должны продавать их жителям со скидкой до 10% стоимости дома.