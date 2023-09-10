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Новости
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В России начнут штрафовать за вброс рекламы в почтовые ящики

Дата публикации: 10 сен 2023
В России начнут штрафовать за вброс рекламы в почтовые ящики

В России начнут штрафовать физических и юридических лиц за вброс рекламных объявлений в почтовый ящики граждан, если жильцы не давали на это разрешения. Такой законопроект разработан комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут Известия со ссылкой на копию документа.

Согласно разрабатываемому законопроекту, для нарушителей предусмотрены штрафы: до 5,5 тыс. рублей — для граждан и до 500 тыс. рублей — для компаний.

В пояснительной записке указано, что почтовые ящики являются таким же общим имуществом жильцов, как стены и крыша дома, объявления на которых регламентируются законодательством. Следовательно, отмечают авторы инициативы, в законе должен быть прописан и этот пункт. Для фиксации нарушений депутаты предлагают использовать видеокамеры в подъездах.

Как пояснили в комитете, граждане регулярно жалуются на обилие рекламных листовок, из-за которых могут потеряться важные документы. При этом иногда подобную рекламу оформляют под заказные письма. Законопроект, по словам депутатов, призван положить этому конец.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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