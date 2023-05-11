В России может появиться «арктическая» ипотека
Правительство России рассматривает возможность распространения Дальневосточной ипотеки под 2% на всю арктическую территорию страны.
«Правительством России рассматривается возможность распространения программы льготного ипотечного кредитования на всю территорию Арктической зоны Российской Федерации», — пишут РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвития.
Там подчеркнули, что льготная ипотека, применяемая в дальневосточных регионах, показывает свою эффективность: с 2019 года уже более 67 тыс. семей дальневосточников и северян приобрели или построили новое жильё.
На расширение госпрограммы из федерального бюджета понадобится 11,6 млрд рублей до 2035 года, в том числе в 2023-2025 годах — 4 млрд рублей, подсчитали в Минфине.
Ранее о важности распространения Дальневосточной ипотеки на арктические территории заявил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что намерен доказать выгоду применения в Арктике льготной ипотеки.
Что такое Дальневосточная ипотека
Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых. В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера.
Получить Дальневосточную ипотеку могут:
- Участники программы «Дальневосточный гектар»
- Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
- Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
- Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет
Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено.