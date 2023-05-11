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В России может появиться «арктическая» ипотека

Дата публикации: 11 мая 2023
В России может появиться «арктическая» ипотека

Правительство России рассматривает возможность распространения Дальневосточной ипотеки под 2% на всю арктическую территорию страны.

«Правительством России рассматривается возможность распространения программы льготного ипотечного кредитования на всю территорию Арктической зоны Российской Федерации», — пишут РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвития.

Там подчеркнули, что льготная ипотека, применяемая в дальневосточных регионах, показывает свою эффективность: с 2019 года уже более 67 тыс. семей дальневосточников и северян приобрели или построили новое жильё.

На расширение госпрограммы из федерального бюджета понадобится 11,6 млрд рублей до 2035 года, в том числе в 2023-2025 годах — 4 млрд рублей, подсчитали в Минфине.

Ранее о важности распространения Дальневосточной ипотеки на арктические территории заявил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что намерен доказать выгоду применения в Арктике льготной ипотеки.

Что такое Дальневосточная ипотека

Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых. В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера.

Получить Дальневосточную ипотеку могут:

  • Участники программы «Дальневосточный гектар»
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет

Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено. 

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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