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Путин поручил создать новые льготные программы ипотеки для молодежи

Дата публикации: 31 янв 2023
Путин поручил создать новые льготные программы ипотеки для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года представить предложения о дополнительных льготных ипотечных программах для молодежи, сообщается на сайте Кремля. «Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в перечне поручений.

С 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года сделал молодёжную ипотеку доступной по программам господдержки. В 2022 году Сбер выдал клиентам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеку на 9,4 млрд рублей.

Сейчас молодым людям доступны несколько ипотечных программ Сбера: «Ипотека на вторичное жильё»(от 10,9 % годовых), «Семейная ипотека»(от 5,3% годовых), «Господдержка» (от 7,3% годовых), «Ипотека на новостройку»(от 10,9 % годовых), Дальневосточная ипотека (от 1,5%). А с 7 февраля 2023 года им станет доступна IT-ипотека. 

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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