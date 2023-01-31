Путин поручил создать новые льготные программы ипотеки для молодежи
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года представить предложения о дополнительных льготных ипотечных программах для молодежи, сообщается на сайте Кремля. «Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в перечне поручений.
С 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года сделал молодёжную ипотеку доступной по программам господдержки. В 2022 году Сбер выдал клиентам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеку на 9,4 млрд рублей.
Сейчас молодым людям доступны несколько ипотечных программ Сбера: «Ипотека на вторичное жильё»(от 10,9 % годовых), «Семейная ипотека»(от 5,3% годовых), «Господдержка» (от 7,3% годовых), «Ипотека на новостройку»(от 10,9 % годовых), Дальневосточная ипотека (от 1,5%). А с 7 февраля 2023 года им станет доступна IT-ипотека.