Дальневосточную ипотеку в России продлят минимум до 2030 года
Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной Дальневосточной ипотеки продлят минимум до 2030 года. Об этом глава государства заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября.
С предложением продлить программу к президенту обратился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Без преувеличения это самая главная социальная программа, которая позволила почти 50 тысячам семей получить новое жилье», — подчеркнул он.
Президент также указал на необходимость наращивания объемов жилищного строительства на Дальнем Востоке с применением зеленых технологий, снижения цен на квартиры и повышения доступности жилья для местных жителей. До 2030 года, по его словам, в регионе планируется ввести в строй около 2,5 миллиона квадратных метров жилья.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
С этого года Дальневосточную ипотеку могут получить «не только молодые дальневосточники, но и врачи и учителя вне зависимости от возраста», напомнил президент.
Что такое Дальневосточная ипотека
Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Взять заем можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенном жилье, при этом требования об обязательном проживании на территории региона нет.
Взять такую ипотеку можно один раз в жизни. Рефинансирование не предусмотрено. При этом заемщик может оставить в залог недвижимость в любом регионе страны.
Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых.