В России могут запустить льготную ипотеку на домокомплекты ИЖС с эскроу
Субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты в рамках ИЖС с эскроу-счетами планируют запустить в России. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
«По сути, банк, понимая производителя домокомплекта, аккредитовывая подрядчика и используя спецсчета на выпуск денег при обычном кредите на стройку, дает возможность человеку без дополнительных поручительств и залогов оформить льготную ипотеку на покупку такого домокомплекта. Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это не скажется на итоговой цене для человека», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Стасишина, инициативу хотят распространить на подрядчиков — им дадут такие же полномочия, что и у застройщиков. «В ближайшее время законопроект будет принят Государственной думой. Думаю, в следующем году мы распространим этот закон на большинство регионов нашей страны, потому что у людей есть потребность в таком жилье», — уточнил замминистра.
Позднее в пресс-службе Минстроя уточнили, что речь идет о субсидировании кредитов подрядным организациям в размере 1% во время строительства индивидуального жилого дома с применением счета эскроу.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении счетов эскроу-счетов в ИЖС. В частности, их можно будет использовать для расчетов по договору подряда.