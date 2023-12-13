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В России могут запустить льготную ипотеку на домокомплекты ИЖС с эскроу

Дата публикации: 13 дек 2023
В России могут запустить льготную ипотеку на домокомплекты ИЖС с эскроу

Субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты в рамках ИЖС с эскроу-счетами планируют запустить в России. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«По сути, банк, понимая производителя домокомплекта, аккредитовывая подрядчика и используя спецсчета на выпуск денег при обычном кредите на стройку, дает возможность человеку без дополнительных поручительств и залогов оформить льготную ипотеку на покупку такого домокомплекта. Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это не скажется на итоговой цене для человека», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Стасишина, инициативу хотят распространить на подрядчиков — им дадут такие же полномочия, что и у застройщиков. «В ближайшее время законопроект будет принят Государственной думой. Думаю, в следующем году мы распространим этот закон на большинство регионов нашей страны, потому что у людей есть потребность в таком жилье», — уточнил замминистра.

Позднее в пресс-службе Минстроя уточнили, что речь идет о субсидировании кредитов подрядным организациям в размере 1% во время строительства индивидуального жилого дома с применением счета эскроу.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении счетов эскроу-счетов в ИЖС. В частности, их можно будет использовать для расчетов по договору подряда.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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