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Сбер выдал 178 тыс. ипотек на ИЖС с начала года

Дата публикации: 02 нояб 2023
Сбер выдал 178 тыс. ипотек на ИЖС с начала года

Сбер выдал 178 тыс. ипотечных кредитов на приобретение и строительство частных домов на сумму 639 млрд рублей за январь-сентябрь 2023 года. Доля таких кредитов в сентябре достигла 19,3%. Об этом рассказал исполнительный директор Домклик Сбербанка по работе с рынком первичного жилья Алексей Чапик на заседании круглого стола «Что сейчас происходит на ипотечном рынке в целом и какие тренды можно отметить в отношении ипотечного кредитования ИЖС».

Важный тренд рынка ипотечного кредитования — существенное укрепление сегмента ИЖС: в октябре Сбер выдавал около 3 тыс. кредитов в неделю, тогда как весной и в первой половине лета показатель составлял 1–2 тыс. в неделю. По предварительным итогам октября, за десять месяцев 2023 года мы выдали 78,5 тыс. кредитов на ИЖС в размере 344,1 млрд рублей. Столь заметный интерес к индивидуальному строительству можно объяснить возможностью оформить кредит по льготной ипотеке: за октябрь доля льготных программ в ипотеке на ИЖС достигла практически 100%.

Фото эксперта
Алексей Чапик
Исполнительный директор Домклик Сбербанка по работе с рынком первичного жилья

По его словам, спрос на ИЖС связан с инвестиционными инструментами. Однако в некоторых случаях тренд переходит из разряда личного пользования в коммерческую деятельность. Речь идет о недобросовестных застройщиках, которые строят парк-отели из коттеджей и таунхаусов по договорам подряда, пояснил он.

Чапик отметил, что со стороны проектов для строительства предложение избыточное. И в то же время присутствует дефицит объектов с обустроенной инфраструктурой для бесшовного проезда из города на природу.

Также спикер добавил, что многое ещё необходимо сделать для развития ипотеки на ИЖС в России. В первую очередь, по его мнению, требуются механизмы защиты клиентов от недобросовестных участников рынка. Так, например, этого можно достичь за счёт обязательной регистрации договора долевого участия и механизма эскроу-счетов.

Читайте также: Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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