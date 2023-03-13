Девелоперов в России могут обязать обустраивать площадки для выгула собак
Застройщиков могут обязать оборудовать инфраструктуру для выгула собак при строительстве многоквартирных домов. С такой инициативой выступил общественный совет при Минстрое.
Проект предполагает строительство зон для выгула собак, специальные маршруты в парках и установку урн для отходов. Оборудование одной такой площадки может стоить девелоперам от 1 до 10 млн рублей. Реализация инициативы почти не повлияет на стоимость квартир.
Эксперты отмечают, что девелоперы давно проявляли интерес к этой теме. Как рассказалаавтор проекта Dogfriendly Map Сабина Джавадова (проект занимался консультированием застройщиков), чаще он был вызван желанием привлечь потенциальных покупателей интересными новшествами, такими как «лапомойки», комнаты, где собак можно привести в порядок после прогулки до того, как войти в подъезд. Но всё это был точечно, не системно, и мало что доходило до реализации.
«Я и моя команда проекта Dogfriendly Map, а также наши друзья из проекта "Собакин город", планируем консультировать девелоперов при выстраивании новых пространств и модернизации уже существующих так, чтобы люди с собаками чувствовали себя в городах комфортно. Мы и наши друзья-единомышленники, все, кто трудятся сейчас над проектом, и люди, которые как-то причастны к миру владения собак, знакомы с проблемой — у нас не хватает места для выгула собак, особенно в современных ЖК.
Очень долго эта ситуация никак не решалась, из-за чего происходили конфликты. Это одна из самых острых тем на данный момент. Люди с собаками вынуждены проводить время со своими питомцами на совсем не приспособленных для этого местах и там, где этого лучше вообще не делать, — на спортивных и детских площадках. Поэтому вопрос сейчас поднят на серьёзный уровень, и моя команда проекта тоже, так или иначе, будет участвовать и помогать при создании современных пространств для владельцев собак. Если посмотреть всевозможные социальные опросы и статистику, мы увидим, что огромное количество семей в России либо уже владельцы собак, либо планируют ими стать. Тенденция только растёт. Поэтому очень здорово, что у правительства дошли руки до того, чтобы разобраться с этой проблемой».