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Новости
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В России могут провести эксперименты по маркировке стройматериалов и приборов отопления

Дата публикации: 07 фев 2024
В России могут провести эксперименты по маркировке стройматериалов и приборов отопления

Минэкономразвития России выступило за проведение эксперимента по маркировке отопительных приборов, а также стройматериалов. Об этом пишут «РИА Новости».

В конце декабря Минпромторг предложил с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025-го протестировать маркировку на некоторых видах кабелей и проводов, радиаторов центрального отопления и конвекторов отопления. Кроме этого, ведомство предлагало с 1 февраля 2024-го начать эксперимент по маркировке упакованных строительных материалов, а именно цемента, бетонных и сухих строительных смесей и растворов.

«Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минпромторга России рассмотрело проект постановления правительства РФ "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов" и сообщает, что согласовывает проект постановления в представленной редакции», — говорится в отзыве на документ.

Как предполагается проектом, эксперимент проведут с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025-го. Специальные коды участникам предоставят бесплатно.

Также Минэкономразвития поддержало тестирование цифровой системы на стройматериалах в потребительской упаковке. Когда оно может начаться, не уточняется.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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