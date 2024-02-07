В России могут провести эксперименты по маркировке стройматериалов и приборов отопления
Минэкономразвития России выступило за проведение эксперимента по маркировке отопительных приборов, а также стройматериалов. Об этом пишут «РИА Новости».
В конце декабря Минпромторг предложил с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025-го протестировать маркировку на некоторых видах кабелей и проводов, радиаторов центрального отопления и конвекторов отопления. Кроме этого, ведомство предлагало с 1 февраля 2024-го начать эксперимент по маркировке упакованных строительных материалов, а именно цемента, бетонных и сухих строительных смесей и растворов.
«Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минпромторга России рассмотрело проект постановления правительства РФ "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов" и сообщает, что согласовывает проект постановления в представленной редакции», — говорится в отзыве на документ.
Как предполагается проектом, эксперимент проведут с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025-го. Специальные коды участникам предоставят бесплатно.
Также Минэкономразвития поддержало тестирование цифровой системы на стройматериалах в потребительской упаковке. Когда оно может начаться, не уточняется.