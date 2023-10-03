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Госконтроль за стройматериалами могут возобновить в России

Дата публикации: 03 окт 2023
Госконтроль за стройматериалами могут возобновить в России

Государственный контроль за оборотом стройматериалов в России планируется возобновить в феврале 2024 года. Об этом рассказал журналистам директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ Владимир Калинкин.

«Сейчас планируется провести эксперимент по возвращению государственного контроля за рядом строительных материалов: цемент, сухие смеси, радиаторы отопления, часть кабельной продукции», — отметил он.

По его словам, эксперимент продолжительностью в 12 месяцев стартует 1 февраля 2024 года. Административная часть возложена на Минпромторг, также принимать участие будет Минстрой, а контролировать работу — Росстандарт.

Вопрос о возврате регуляторного контроля подняли представители бизнеса, когда на рынке появилась конкуренция с недобросовестными производителями.

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Законы и регулирование рынка
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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