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Правительство России планирует сделать ипотеку на ИЖС еще доступнее

Дата публикации: 28 фев 2023
Правительство России планирует сделать ипотеку на ИЖС еще доступнее

Правительство России планирует ввести еще одну меру, которая упростит строительство частных домов: выдачу ипотеки на домокомплекты и их возведение на земельных участках без дополнительных залогов и поручительства банков. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Он напомнил, что ранее на ИЖС распространили все существующие льготные программы ипотеки. Кроме того, в стране приняли закон, который позволяет девелоперам строить частные дома по ФЗ-214 как многоквартирные.

Зачастую покупка земельных участков для строительства в ипотеку осложнена отсутствием подходящего залога, соразмерного сумме кредита, пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. А новая мера поможет сделать ИЖС доступнее и поддержит строительную отрасль, считают в Минстрое.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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