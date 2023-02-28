Правительство России планирует сделать ипотеку на ИЖС еще доступнее
Правительство России планирует ввести еще одну меру, которая упростит строительство частных домов: выдачу ипотеки на домокомплекты и их возведение на земельных участках без дополнительных залогов и поручительства банков. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Он напомнил, что ранее на ИЖС распространили все существующие льготные программы ипотеки. Кроме того, в стране приняли закон, который позволяет девелоперам строить частные дома по ФЗ-214 как многоквартирные.
Зачастую покупка земельных участков для строительства в ипотеку осложнена отсутствием подходящего залога, соразмерного сумме кредита, пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. А новая мера поможет сделать ИЖС доступнее и поддержит строительную отрасль, считают в Минстрое.