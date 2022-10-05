Модульные дома: что это такое и можно ли построить дом из модулей в ипотеку
Объем строительства частных домов в России достигает высоких показателей. По данным Росстата, ввод индивидуального жилья с января по август 2022 года вырос по сравнению с прошлым годом на 50%. Развитию рынка ИЖС способствует в том числе реализация государственных программ льготной ипотеки.
Однако строительство дома собственными силами связано с массой трудностей — бюджетирование, разработка проекта, выбора и закупка материалов, а, главное — поиск проверенных подрядчиков. Современные технологии строительства зданий из заводских конструкций не только избавляют от необходимости решать такие проблемы, но и значительно сокращают сроки возведения дома без потери качества.
О главных принципах частного домостроения из модульных конструкций рассказывает компания Knauf Prefab Construction.
Самое важное о строительстве из домокомплектов
Особенность строительства из домокомплектов заключается в том, что основная часть будущего здания производится в заводских условиях. Использование заводских конструкций не только фиксирует стоимость строительства и предотвращает дополнительные расходы, но и значительно сокращает сроки ввода здания в эксплуатацию.
Заводской контроль позволяет достигать высокого качества конструкций и избегать ошибок, допускаемых на строительной площадке. Кроме того, строительство по технологии домокомплектов не требует большого количества рабочей силы и тяжелой техники, что также экономит средства заказчика. Отсутствие мокрых строительных процессов с применением растворов и любых жидких покрытий позволяет проводить работы в любое время года.
В соответствии с требованиями заказчика, модульные и панельные дома могут иметь различную отделку и инженерные коммуникации.
Как происходит процесс строительства
Возведение домов из prefab-конструкций возможно с применением блочно-модульной или сборно-комплектной технологии. Первая предполагает строительство из объемных модулей заводского изготовления, вторая — строительство с применением конструкций (панелей) заводского изготовления.
При использовании блочно-модульной технологии до 85% элементов будущего дома делается на заводе. Готовые модули представляют собой блоки, которые остается только соединить в единое здание на строительной площадке. При блочно-модульной технологии важно с самого начала разработать детальный проект дома, потому что все коммуникации в модулях прокладываются уже на заводе.
Базовые габариты модуля составляют 3,2х6,4х3,0 м, но могут меняться по индивидуальному заказу. Модули устанавливаются на подготовленный фундамент строительной площадки. Установка одного модуля занимает 30 минут, а сам процесс монтажа длится от 1 до 2 рабочих дней без учета технологических перерывов. Далее ведутся работы по заделке межмодульных соединений, подключению инженерных сетей, монтажу кровельных конструкций, финишной отделке кровли и фасада, затем — чистовой отделке. Блочно-модульная технология позволяет получить готовый дом примерно в два раза быстрее, чем сборно-комплектная.
Технология сборно-комплектного здания существенно отличается от модульной концепции. Она предполагает заводскую готовность здания до 50%. Позволяет воплотить в жизнь практически любой проект. Сборно-комплектная технология обойдется заказчику дешевле. Но, в отличие от блочно-модульной технологии, процесс будет значительно дольше: внутреннюю отделку, прокладку коммуникаций нужно делать на строительной площадке. Дом возводится на основе металлического каркаса с применением конструкций заводского изготовления (панелей). Металлический каркас может быть любым: стальным из черного металла, ЛМК, ЛСТК, возможны и другие варианты.
Чтобы начать строительство, заказчик первым делом должен выбрать одну из двух технологий и определиться с проектом дома. Далее завод производит домокомплекты и поставляет их на строительную площадку. Всеми работами по подготовке фундамента, прокладке коммуникаций, соединению модулей занимается строительная компания.
Строительство дома из prefab-конструкций по ипотечным программам
Льготная ипотечная программа на самостоятельное строительство частного дома была запущена в соответствии с Постановлением Правительства от 31 мая 2022 года №993. Условия программы также подходят под постройку дома из prefab-конструкций.
При строительстве из домокомплектов основная часть работ выполняется не на строительной площадке, а на заводе, поэтому монтаж панельного дома занимает 2 недели, а модульного — всего 1–2 дня. Модульный дом может быть полностью готов за 2 месяца, а панельный — за 4. Таким образом выполняется важное условие программы о необходимости завершения строительства в течение 12 месяцев со дня заключения кредитного договора. Кроме того, модульные дома можно строить в любое время года — не надо ждать лета, когда возникает ажиотажный спрос на строительные бригады и материалы.
Сотрудничество с крупной устойчивой компанией предпочтительно как для банка, так и для заемщика, так как позволяет снизить риски и получить качественный дом в короткий срок. Преимуществом использования в строительстве изготовленных на заводе конструкций является гарантия качества конструкций от производителя.
При традиционном варианте строительства существует вероятность того, что его итоговая стоимость окажется выше расчетной, например, из-за роста цен на стройматериалы, работы, расходов на замену конструкций, испорченных из-за ошибок строителей или неблагоприятных погодных условий. Задержки в поставках материалов, медленная работа строительной бригады могут затормозить процесс, что влечет за собой риск повышения процентной ставки по кредиту. Для любого заемщика важна уверенность в том, что будут соблюдены изначальные расчеты вкладываемых денежных средств, а работы будут выполнены в срок.
Фиксированная цена позволяет избежать дополнительных затрат. При выборе сборно-комплектной технологии у Knauf Prefab Construction строительство дома с учетом монтажа будет стоить от 35-40 000 рублей за 1 кв. м.
Дополнительное преимущество дома из модулей — возможность расширения площади здания за счет пристройки новых модулей (например, для молодой семьи). Для этого придется предусмотреть закладные под коммуникации и рассчитать мощности, но это гораздо проще, чем сносить дом и строить новый. С ипотечной программой есть, например, возможность использовать денежные средства на строительство сначала дома из двух модулей (50 кв. м), а затем через какое-то время продлить ипотеку или взять новую на пристройку еще двух модулей.
Здание из домокомплектов — капитальное, его минимальная долговечность составляет 50 лет. Поэтому при строительстве из prefab-конструкций также удобно воспользоваться ипотечными программами с длинным сроком кредитования.
Строительство дома из prefab-конструкций — удобный и практичный вариант, который позволяет быстро получить готовое здание. Пока конструкции будущего дома изготавливаются на заводе, на строительной площадке закладывается фундамент, что значительно ускоряет строительный процесс. Фиксированные денежные затраты, короткие сроки выполнения работ и гарантия качества заводских конструкций позволяют оформлять ипотеку на строительство таких домов по разным программам.
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