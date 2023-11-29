В России могут повысить сумму страхового покрытия эскроу-счетов
Центробанк и Агентство по страхованию вкладов обсуждают возможность увеличения страховой суммы покрытия счетов эскроу из-за роста цен на жильё. Об этом сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Мы понимаем, что 10 миллионов (рублей — ред.) уже, наверное, маловато <...> Сейчас обсуждаем с Агентством по страхованию вкладов увеличение этой суммы покрытия, потому что цены сильно выросли», — сказал Данилов на вебинаре «Финтрек».
Он отметил, что сумма в 10 миллионов была установлена несколько лет назад, а сейчас на 10 миллионов «особенно в Москве не так много, что можно купить».
Что такое эскроу-счёт
Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они «замораживаются». Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию в срок, указанный в проектной декларации.
Если застройщик не сдаст дом вовремя, средства со счёта возвращаются покупателю. Но и забрать свои деньги с эскроу-счета в любой момент покупатель не сможет — только если застройщик не выполнил условия, зафиксированные в договоре, заключенном при открытии эскроу-счета.
Средства, размещённые на счетах эскроу, страхуются Агентством по страхованию вкладов, но в размере суммы, не превышающей 10 млн рублей.