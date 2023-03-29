Как выбрать квартиру с отделкой от застройщика
- Как выбрать квартиру с отделкой
- Как принимать квартиру с отделкой от застройщика
- Плюсы отделки от застройщика
- Минусы отделки от застройщика
- Как подготовиться к самостоятельному осмотру квартиры в новостройке
- Что делать, если не устроило качество отделки квартиры
- Когда можно подать в суд на застройщика из-за дефектов в квартире
Квартира с отделкой от застройщика — это удобно. В неё можно заехать сразу, не делая ремонт, и сберечь свои время и деньги. Помимо плюсов, есть и минусы: невнимательный выбор и осмотр квартиры могут привести к проблемам в будущем.
Рассказываем, как выбрать квартиру с отделкой от застройщика, приводим советы экспертов и делимся личной историей.
Как выбрать квартиру с отделкой
Застройщики сдают квартиры с несколькими типами отделки: черновой, предчистовой и чистовой. Подробнее об их преимуществах и недостатках для покупателя мы рассказывали в этой статье. Девелоперы предлагают разные дизайн-проекты отделок, они зависят также и от класса жилья.
Квартиры с отделкой — облегчают переезд, но порой качество отделочных работ и материалов оставляет желать лучшего, выявляются дефекты, которые приходится переделывать.
Чтобы уберечь себя от разочарования, можно оценить качество ремонтных работ и материалов заранее.
Посетите шоурум
Для этого можно посетить офис продаж девелопера. Многие застройщики открывают шоурумы, где потенциальные покупатели могут не только посмотреть на отделку и примерно представить, что их ждёт, но и «пощупать» материалы, которые используются при ремонте. Вам могут показать образцы обоев, ламината, плинтусов.
Запросите спецификацию
Есть ещё такой документ, как спецификация, который содержит полный перечень используемых материалов. Его тоже можно запросить у застройщика.
Узнайте о подрядчике
Спросите о компании-подрядчике, которая выполняет отделочные работы. Это тоже важно. Халатный подход подрядчика напрямую отразится на качестве ремонта вашей будущей квартиры.
Почитайте отзывы
Почитайте отзывы в интернете об отделке от выбранного вами застройщика и подрядчике. Ищите комментарии на независимых «отзовиках», используйте в социальных сетях тематические хештеги, чтобы найти как можно больше информации, поищите группы выбранного вами жилого комплекса и узнайте, что пишут люди, которые живут в уже заселённых новостройках, пообщайтесь с ними.
Как принимать квартиру с отделкой от застройщика
Большинство покупателей предпочитают чистовую отделку. Расскажем, принимать такие квартиры у застройщика.
Попав в новую квартиру, — дайте себе время порадоваться и похвалить себя: вы это сделали, теперь у вас своя недвижимость. Но как бы ни было легко отдаться потоку радостных эмоций, принимая квартиру с отделкой у застройщика, оставайтесь внимательными.
Осмотрите стены и потолки. Постучите по стенам: поверхность должна быть ровная, не должно быть протечек, непонятных разводов и пустот. Обратите внимание на обои: рисунок на месте стыков должен совпадать, не должно быть «пузырей» и пятен.
Далее — окна. Обратите внимание на внешний вид стеклопакетов, состояние рамы, ручек и другой фурнитуры. Проверьте, нет ли царапин и трещин. Открывайте окна в разных положениях. Закройте и проверьте, нет ли сквозняков, не слышно ли шума с улицы.
Проверьте вентиляцию. Для этого подойдет лист бумаги или зажигалка. Поднесите их к вентиляции: они должны отклониться в сторону вентиляции. Если происходит наоборот — вентиляция работает неправильно.
Проверьте входные двери и замки. Дверь должна закрываться плотно, не должно быть сквозняка.
Оцените кафель, как на стенах в ванной и туалетной комнатах, так и на полу в коридоре и на кухне. Постучите, чтобы проверить на пустоты, внимательно посмотрите на наличие трещин, сколов, цветовых различий, несовпадение рисунка.
Оцените пол, чаще он выполняется из ламината или паркетной доски. Проверьте наличие и состояние порожков и плинтусов.
Проверьте важные коммуникации. Водопровод — не должно быть протечек и конденсата, счётчики — должны быть опломбированы и работать, краны и душ — идёт ли правильный поток воды, перекрывают ли они воду; раковину, ванную и унитаз — не должно быть трещин и сколов, должны стоять плотно и не шататься.
Электроснабжение. Проверьте работу выключателей света, наличие и работу розеток. Для этого подойдет зарядка для смартфона.
Где самые большие риски — рассказал эксперт — руководитель компании по приёмке квартир «Новая жизнь» Артем Хмелёв.
Артем Хмелёв,Руководитель компании по приёмке квартир «Новая жизнь»: «Первое — это инженерные системы. С царапиной на ламинате можно хоть всю жизнь прожить, а вот с неработающей вытяжкой придётся ограничивать себя и постоянно что-то придумывать. Проверяйте электричество, розетки и провода. Невнимательная проверка этих систем может привести к постоянному короткому замыканию или, не дай бог, перегреву проводника.
Второй момент — конструктив. Никому не хочется, чтобы трещина, которая не была выявлена на приемке квартиры, разрослась. Также утепление дома: если дом не утеплили, это дорогостоящие работы. Все работы по энергоэффективности и утеплению идут с внешней части — это вызов альпинистов, согласование этих работ с управляющей компанией, всё это очень дорого. Если есть промерзание, возможно будет точка росы, которая в дальнейшем приведёт к плесени. Третье — это, собственно, вероятность появления плесени, которая может образоваться по разным причинам. Например, не просушили стяжку и положили ламинат, или была какая-то протечка, которую старались скрыть».
По словам эксперта, чаще всего проблема в квартирах с отделкой от застройщика связана с окнами. Во время отделочных работ обычно окна ничем не защищают, из-за этого на них наносятся царапины, окалины, другие механические повреждения.
Второй момент — дефекты в отделке: царапины, сколы, остатки строительных материалов, неровности под обоями.
Дарья Воробьёва, недавно получила ключи от квартиры с отделкой от застройщика: «Обращать внимание, в первую очередь, нужно на продувание из оконного блока, но это точнее проверит эксперт, у которого есть тепловизор. Иногда продувание можно заметить самим. Если натяжной потолок, то обратите внимание на его провисание при открытии окон — значит, плохо натянут. Обратите внимание на общие загрязнения розеток и плинтусов, на пустоты в плитках: из-за этого она со временем может расколоться, особенно если на ней будет стоять что-то тяжелое, например, стиральная машина. На зазоры в дверных коробах, на затирку, особенно если не будете её менять. На неравномерно проклеенные обои, хоть они и под покраску. Важно проверить замки входной и межкомнатных дверей».
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Плюсы отделки от застройщика
Квартиру с отделкой от застройщика выбирают по простой причине: в неё можно заехать практически сразу, даже с одним матрасом, столом и электрической конфоркой. Это самое большое преимущество. Постепенно можно докупить мебель, покрасить стены, обустроить её под себя или для дальнейшей сдачи в аренду.
Артем Хмелёв,Руководитель компании по приёмке квартир «Новая жизнь»: «Если вы были морально готовы к этой отделке, цветовой гамме и потенциально она вас устраивает, вы не собираетесь сразу ничего менять, квартира с отделкой — удачное решение. Все основные работы уже сделаны, в том числе стяжка, выравнивание, штукатурка, шпаклевка. Как правило, люди покупают в новостройках свое первое жилье, по крайней мере, наши клиенты, чей средний возраст 30-35 лет. Поэтому им быстрее нужно заехать, они не готовы ждать еще пару месяцев, чтобы делать ремонт, тратить время на поиск и контроль подрядчиков, на дизайн-проект. Это трудоёмкий и сложный процесс. Поэтому чистовая отделка в этом случае большой плюс. Так работы можно сделать по минимуму: покрасить обои, плинтуса поменять. Это экономия денег. Потом уже, постепенно, люди доделывают ремонт под себя».
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Дарья Воробьёва, недавно получила ключи от квартиры с отделкой от застройщика: «Это экономит время и деньги, потому что итоговая сумма ремонта никогда заранее не известна. Лично я не хотела делать ремонт. Можно сразу заезжать, квартира как чистый лист для дальнейшего обустройства. Кроме того, если в доме квартиры у всех с отделкой, не так долго будет тревожить шум от соседского ремонта. Мало кто захочет переделывать вообще всё. Минус в том, что шумоизоляцию на готовую отделку сделать сложно, а в большинстве новостроек очень плохая звукоизоляция».
Минусы отделки от застройщика
Вы не контролируете процесс и добросовестность ремонта — и это главный минус.
Застройщики стараются экономить, поэтому не ждите дорогих материалов особого качества и индивидуальности.
Как подготовиться к самостоятельному осмотру квартиры в новостройке
Если вы принимаете квартиру сами, обязательно возьмите с собой:
- Лист бумаги и ручку.
- Смартфон. Сейчас многие застройщики взаимодействуют с покупателями в онлайн-режиме.
- Меловой маркер, чтобы отметить места, где нужно поправить, сфотографировать и стереть без следа.
- Лазерную рулетку, чтобы замерить площадь.
Это база. Ещё можно взять с собой тестер для розеток, анемометр — для измерения воздуха в вентиляции.
Покупка квартиры — серьёзное решение не только по объёму средств, которые нужно было заработать, накопить и вложить, это место для будущей жизни. Поэтому при приёмке квартиры с отделкой рекомендуют обращаться к специалисту, который долго работает в этой специфике, имеет насмотренность, нужные инструменты, регламент действий и опыт: знает все типовые и нетиповые ситуации.
Что делать, если не устроило качество отделки квартиры
Вы приезжаете на осмотр квартиры, лучше вместе со специалистом по приёмке, и проверяете качество работ. Фиксируете все недостатки в блокнот или в смартфоне. Обязательно подписываете акт осмотра квартиры, перечислив все замечания. Акт должен быть подписан с текущей даты. После этого у застройщика есть 60 дней на исправление недочётов.
«По новому постановлению правительства, 442, дольщик имеет право не принять квартиру, только если есть критичные недостатки, которые мешают проживанию или ремонту. Во всех остальных случаях дольщик должен или доказать, что для него это критично, и он не может там жить или делать ремонт, или принять квартиру. Иначе у застройщика есть возможность отправить односторонний акт. Но это не мешает дольщику настаивать на том, чтобы подрядчики от застройщика исправили недостатки», — пояснил эксперт.
Бывает такое, что стоимость замечаний достигает полмиллиона рублей. «Многие сейчас судятся, если застройщик не исправляет недостатки, и это большие деньги», — отметил Хмелёв.
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Когда можно подать в суд на застройщика из-за дефектов в квартире
Если после 60 дней застройщик не исправляет недостатки или устраняет их некачественно, дольщик или собственник может подавать в суд за некачественную отделку и дефекты. При этом придется запастись терпением и пройти все тонкости судебного процесса: посещать все заседания, быть дома, если придёт эксперт от независимого суда.
«Нужно провести досудебную экспертизу, посчитать калькуляцию — сколько денег должны и на сколько он рассчитывает, написать досудебные претензии, затем подать в суд. Вероятность выиграть суд — практически 99%, если застройщик не банкрот. Но если застройщик обанкротился, деньги дольщик не получит», — отметил Хмелёв.