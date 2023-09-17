В России легализуют гостевые дома для туристов
Госдума рассмотрит на осенней сессии проект закона по гостевым домам, которые собираются легализовать как средство размещения туристов. Об этом пишут Известия.
Сейчас размещение туристов в индивидуальных жилых домах фактически находится вне закона.
Данный вопрос обсуждался на московской выставке «Отдых», где первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев отметил, что на предложенные ранее законопроекты были даны отрицательные отзывы.
«Надеюсь, осенью рассмотрим законопроект о гостевых домах, чтобы огромный сектор теневой экономики вывести на белый свет», — сообщил он.
Депутат также заметил, что одновременно ведется согласование базового закона «О туризме», однако вопрос с гостевыми домами является одним из наиболее неотложных.
«Только в Крыму речь идет о 9 тыс. таких средств размещения, многие из которых способны и готовы работать легально, но не имеют возможности в силу особенностей законодательства», — подчеркнул министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин замечает, что проблему обсуждают как минимум с 2019 года. При этом, по его словам, здесь видна нездоровая конкуренция, поскольку гостевые дома платят за всё, как жилые дома, — в отличие от гостиниц, обложенных налогами.