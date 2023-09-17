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Новости
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В России легализуют гостевые дома для туристов

Дата публикации: 17 сен 2023
В России легализуют гостевые дома для туристов

Госдума рассмотрит на осенней сессии проект закона по гостевым домам, которые собираются легализовать как средство размещения туристов. Об этом пишут Известия.

Сейчас размещение туристов в индивидуальных жилых домах фактически находится вне закона.

Данный вопрос обсуждался на московской выставке «Отдых», где первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев отметил, что на предложенные ранее законопроекты были даны отрицательные отзывы.

«Надеюсь, осенью рассмотрим законопроект о гостевых домах, чтобы огромный сектор теневой экономики вывести на белый свет», — сообщил он.

Депутат также заметил, что одновременно ведется согласование базового закона «О туризме», однако вопрос с гостевыми домами является одним из наиболее неотложных.

«Только в Крыму речь идет о 9 тыс. таких средств размещения, многие из которых способны и готовы работать легально, но не имеют возможности в силу особенностей законодательства», — подчеркнул министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин замечает, что проблему обсуждают как минимум с 2019 года. При этом, по его словам, здесь видна нездоровая конкуренция, поскольку гостевые дома платят за всё, как жилые дома, — в отличие от гостиниц, обложенных налогами.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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