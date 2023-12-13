В России изменятся условия получения маткапитала
Материнский капитал на ребенка будут выплачивать только при наличии у него российского гражданства со дня рождения. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума.
Сейчас право на выплаты есть у людей с гражданством РФ при рождении и усыновлении ребенка. То есть претендовать на маткапитал могут и женщины с детьми, которые приехали из-за границы и получили паспорт РФ. Закон уточняет, что это будет возможно, только если на момент рождения ребенка женщина была гражданкой России.
По действующему закону ребенок может получить российский паспорт по рождению, если его родители — граждане РФ; когда у одного из них есть гражданство РФ, а у другого нет, но ребенок родился в России.
Материнский капитал в 2023 году составляет от 586 946 до 775 628 рублей. С 2022 года материнский (семейный) капитал также могут получить отцы.