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В России хотят создать площадки для сбора строительного мусора

Дата публикации: 29 янв 2024
В России хотят создать площадки для сбора строительного мусора

Площадки для сбора строительных отходов, которые не относятся к твердым коммунальным, могут появиться в России. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он отметил, что во всем мире применяют систему, когда создают специальные площадки, на которых стоят разные контейнеры для кирпичей и других строительных отходов; крупногабаритного мусора; веток; небольшой бак для батареек.

«Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, на которых собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальная возможность от этих отходов избавиться», — сказал Буцаев «РИА Новости».

В свою очередь, замглавы РЭО Алексей Макрушин считает, что нужно усиливать ответственность для тех, кто выбрасывает весь мусор в один контейнер, а не в те места, которые для этого предназначены.

«Конечно, вопрос заключается в том, кто должен оплатить создание этих мощностей и вывоз отходов. Часть отходов будет финансироваться в рамках системы РОП, например, шины, электроника — потребитель за это платить не должен», — уточнил он.

Макрушин допустил, что вывоз строительных отходов населения придется финансировать региональным операторам.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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