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В Москве будут поощрять раздельный сбор отходов
Дата публикации: 31 авг 2023
Жителей столицы и организации планируют поощрять за раздельный сбор мусора. О внедрении подобного механизма рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.
«Сейчас мы задумались над механизмом поощрения. У нас ни кнута, ни пряника нет в этой деятельности по раздельному накоплению отходов. Кнут мы не намерены применять, а вот пряник как поощрение граждан и организаций, которые хотят заниматься раздельным накоплением отходов, мы применим», — пояснил он.
По словам Торсунова, в рамках уже одобренного пилотного проекта, готового к внедрению в столице в ближайшее время, был организован контроль за обращением отходов с помощью видеонаблюдения.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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