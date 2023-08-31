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В Москве будут поощрять раздельный сбор отходов

Дата публикации: 31 авг 2023
В Москве будут поощрять раздельный сбор отходов

Жителей столицы и организации планируют поощрять за раздельный сбор мусора. О внедрении подобного механизма рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

«Сейчас мы задумались над механизмом поощрения. У нас ни кнута, ни пряника нет в этой деятельности по раздельному накоплению отходов. Кнут мы не намерены применять, а вот пряник как поощрение граждан и организаций, которые хотят заниматься раздельным накоплением отходов, мы применим», — пояснил он.

По словам Торсунова, в рамках уже одобренного пилотного проекта, готового к внедрению в столице в ближайшее время, был организован контроль за обращением отходов с помощью видеонаблюдения.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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