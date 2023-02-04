В России могут ввести новый расчет платы за вывоз мусора
Плату за вывоз мусора в России предлагают рассчитывать, исходя из фактически произведенных отходов — то есть по количеству вывезенных контейнеров, а не по нормативу. Также собственников нескольких квартир, в которых никто не живет, предлагают полностью освободить от оплаты услуги. С такими инициативами выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, узнали «Известия». Эксперты расходятся в оценке предложений. С одной стороны, это позволит гражданам экономить на оплате услуги более чем вдвое. С другой, мусорными контейнерами пользуются совершенно разные люди — и тогда определить, сколько отходов образовано конкретным потребителем, невозможно. Как пояснил исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, при расчета объема по факту — начисление будет распределяться в среднем на определенное количество жильцов.
Помимо этого, депутаты предложили отменить плату за вывоз мусора для владельцев двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан. В качестве доказательства о том, что в квартирах никто не живет, предлагают проверять показания электросчетчиков.
«Нам приходят многочисленные обращения граждан, в которых содержатся жалобы на несправедливость расчетов платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Необходимо менять это положение и выставлять людям счета только за предоставленную услугу», — прокомментировала зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.
Сейчас инициатива направлена на рассмотрение в Минстрой. При этом текущее законодательство разрешает использовать такой механизм, но управляющие компании и товарищества собственников жилья сталкиваются с сопротивлениями региональных операторов по вывозу мусора.