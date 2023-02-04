Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

В России могут ввести новый расчет платы за вывоз мусора

Дата публикации: 04 фев 2023
В России могут ввести новый расчет платы за вывоз мусора

Плату за вывоз мусора в России предлагают рассчитывать, исходя из фактически произведенных отходов — то есть по количеству вывезенных контейнеров, а не по нормативу. Также собственников нескольких квартир, в которых никто не живет, предлагают полностью освободить от оплаты услуги. С такими инициативами выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, узнали «Известия»Эксперты расходятся в оценке предложений. С одной стороны, это позволит гражданам экономить на оплате услуги более чем вдвое. С другой, мусорными контейнерами пользуются совершенно разные люди — и тогда определить, сколько отходов образовано конкретным потребителем, невозможно. Как пояснил исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, при расчета объема по факту — начисление будет распределяться в среднем на определенное количество жильцов.

Помимо этого, депутаты предложили отменить плату за вывоз мусора для владельцев двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан. В качестве доказательства о том, что в квартирах никто не живет, предлагают проверять показания электросчетчиков.

«Нам приходят многочисленные обращения граждан, в которых содержатся жалобы на несправедливость расчетов платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Необходимо менять это положение и выставлять людям счета только за предоставленную услугу», — прокомментировала зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

Сейчас инициатива направлена на рассмотрение в Минстрой. При этом текущее законодательство разрешает использовать такой механизм, но управляющие компании и товарищества собственников жилья сталкиваются с сопротивлениями региональных операторов по вывозу мусора.

Читайте также: Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля
67K
Надо ли платить за квартиру, если там никто не живет
101K
Как сэкономить на коммунальных платежах
80K
С какими проблемами можно столкнуться в первый год жизни в новостройке и как их решить: личный опыт
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
819
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал