В России будут проверять надежность банков, выдающих ипотеку
Правительство РФ с 1 сентября 2024 года ужесточает требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные кредиты. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.
«Подписано постановление, которое устанавливает более жесткие требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы. Главная цель — обеспечение надежности организаций, которые включаются АО "Дом.РФ" в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам», — отмечается в документе.
Принятое постановление отменяет упрощенный порядок включения в перечень организаций с муниципальным участием, а также организаций с долей регионального участия менее 75%.
Кроме того, устанавливается запрет на включение в перечень потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.
Нововведения предусматривают, что у финансовой организации сначала будет проверяться репутация учредителя, наличие положительных показателей, отсутствие возбужденных дел о банкротстве и т.д.
Отмечается, что банки и организации могут лишить права на выдачу ипотек из-за:
- несоответствия портфеля займов требованиям,
- некорректной проверки заемщиков,
- случаев выдачи займов в отношении одного объекта недвижимости более 2 раз за год.
Постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.