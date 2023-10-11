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Новости
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В России будут проверять надежность банков, выдающих ипотеку

Дата публикации: 11 окт 2023
В России будут проверять надежность банков, выдающих ипотеку

Правительство РФ с 1 сентября 2024 года ужесточает требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные кредиты. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

«Подписано постановление, которое устанавливает более жесткие требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы. Главная цель — обеспечение надежности организаций, которые включаются АО "Дом.РФ" в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам», — отмечается в документе.

Принятое постановление отменяет упрощенный порядок включения в перечень организаций с муниципальным участием, а также организаций с долей регионального участия менее 75%.

Кроме того, устанавливается запрет на включение в перечень потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

Нововведения предусматривают, что у финансовой организации сначала будет проверяться репутация учредителя, наличие положительных показателей, отсутствие возбужденных дел о банкротстве и т.д.

Отмечается, что банки и организации могут лишить права на выдачу ипотек из-за:

  • несоответствия портфеля займов требованиям,
  • некорректной проверки заемщиков,
  • случаев выдачи займов в отношении одного объекта недвижимости более 2 раз за год.

Постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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