В Росреестре рассказали, в каких регионах чаще всего берут «Дальневосточную ипотеку»
Больше всего кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» в 2023 году выдали в Якутии, где Росреестр зарегистрировал 20,1 тыс. таких сделок. Об этом сообщает ведомство.
Затем следует Приморский край, где жители в рамках программы купили 17,1 тыс. объектов, пишет РБК. На третьей позиции Бурятия с 12,1 тыс., на четвертой — Хабаровский край с 10,5 тыс.
Чуть меньше недвижимости приобрели с использованием «Дальневосточной ипотеки» в Амурской области (7,1 тыс.) и Забайкальском крае (5,3 тыс.) В конце списка Сахалинская область (4,3 тыс.), Магаданская область, Чукотка (по 2,6 тыс.), Камчатский край (1,1 тыс.) и Еврейская автономная область (345).
Всего в 2023 году Росреестр зарегистрировал 80,8 тыс. сделок с использованием «Дальневосточной ипотеки». Среди них 35,2 тыс. договоров купли-продажи, 32,3 тыс. ДДУ и 7,7 тыс. договоров уступки прав требования.
Условия программы «Дальневосточная ипотека»
«Дальневосточную ипотеку» могут получить молодые семьи, участники программы «Дальневосточный гектар», работники медицинской и образовательной сфер, а также переехавшие из зоны проведения спецоперации.
В рамках программы можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом, а также получить деньги на строительство частного дома.
Сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 2%.