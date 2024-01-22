Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

В Росреестре рассказали, в каких регионах чаще всего берут «Дальневосточную ипотеку»

Дата публикации: 22 янв 2024
В Росреестре рассказали, в каких регионах чаще всего берут «Дальневосточную ипотеку»

Больше всего кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» в 2023 году выдали в Якутии, где Росреестр зарегистрировал 20,1 тыс. таких сделок. Об этом сообщает ведомство.

Затем следует Приморский край, где жители в рамках программы купили 17,1 тыс. объектов, пишет РБК. На третьей позиции Бурятия с 12,1 тыс., на четвертой — Хабаровский край с 10,5 тыс.

Чуть меньше недвижимости приобрели с использованием «Дальневосточной ипотеки» в Амурской области (7,1 тыс.) и Забайкальском крае (5,3 тыс.) В конце списка Сахалинская область (4,3 тыс.), Магаданская область, Чукотка (по 2,6 тыс.), Камчатский край (1,1 тыс.) и Еврейская автономная область (345).

Всего в 2023 году Росреестр зарегистрировал 80,8 тыс. сделок с использованием «Дальневосточной ипотеки». Среди них 35,2 тыс. договоров купли-продажи, 32,3 тыс. ДДУ и 7,7 тыс. договоров уступки прав требования.

Условия программы «Дальневосточная ипотека»

«Дальневосточную ипотеку» могут получить молодые семьи, участники программы «Дальневосточный гектар», работники медицинской и образовательной сфер, а также переехавшие из зоны проведения спецоперации.

В рамках программы можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом, а также получить деньги на строительство частного дома.

Сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 2%.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
События рынка недвижимости
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Сбер увеличил максимальный размер кредита по льготной ипотеке
19K
Выдачи «Дальневосточной ипотеки» в ДФО выросли в полтора раза в 2023 году
966
Сколько раз можно взять льготную ипотеку
120K
Льготную ипотеку могут продлить только в регионах РФ с низким спросом на жилье
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
890
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал