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В Росреестре рассказали, как построить дом и не нарушить закон

Дата публикации: 18 мая 2024
В Росреестре рассказали, как построить дом и не нарушить закон

Для того, чтобы избежать проблем с оформлением права собственности на частный дом, нужно строить его на участке с подходящим видом разрешенного использования. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Построить дом, сарай и разбить сад можно на участках соответствующего назначения, то есть они должны быть предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства. На языке закона это называется вид разрешенного использования (ВРИ).

«Преимуществом участков с перечисленными видами разрешенного использования является возможность зарегистрировать в качестве жилья построенный в их границах жилой дом по "дачной амнистии"», — отметили в пресс-службе.

То есть сделать это можно в упрощенном порядке, без уведомлений о начале и окончании строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию.

В Росреестре напомнили, что в таком случае высота здания не должна превышать 20 метров. Кроме этого, дом не должен иметь более трех надземных этажей или состоять из квартир/блок-секций.

Проверить ВРИ участка можно с помощью сервиса «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн», на Публичной кадастровой карте или заказав выписку из ЕГРН. Оформить ее можно через сайт Росреестра, на портале госуслуг или в МФЦ.

Читайте также: Как зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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