В Росреестре рассказали, как оформить участок в СНТ по «садовой книжке»
Продать и купить землю по «садовой книжке» нельзя. Перед этим недвижимость нужно зарегистрировать в ЕГРН. Что для этого понадобится, рассказали в столичном управлении Росреестра.
«В советское время при образовании населенных пунктов земля выделялась одним большим общим участком, а границы личных землевладений делили на общем собрании между будущими садоводами и вносили данную информацию в соответствующие членские книжки», — пояснила замруководителя управления Елена Юрова.
Сейчас для того чтобы законно распоряжаться дачным участком, собственность нужно зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), добавила она.
В Росреестре отметили, что «садовая книжка» не подтверждает права на недвижимость, а только доказывает членство в СНТ. Если у продавца нет других подтверждающих документов на землю, купить ее законно нельзя.
Для оформления участка в собственность у продавца должны быть документы о правах на землю, к примеру:
- договор купли-продажи, мены или дарения;
- свидетельство о праве собственности, выданное до 31 января 1998 года (ранее возникшее право);
- свидетельство о праве на наследство;
- документ о предоставлении гражданину земельного участка.
С этими документами он может обратиться в уполномоченный орган. В Москве таковым является Департамент городского имущества.
Если на участке есть неузаконенный садовый дом, то до 1 марта 2031 года оформить его в собственность можно по «дачной амнистии». Для этого к заявлению нужно приложить технический план на дом, который можно сделать у кадастрового инженера, а также правоустанавливающие документы на землю.
Перед покупкой участка Росреестр рекомендует гражданам запросить выписку из ЕГРН и проверить информацию о границах землевладения, а также расположение объектов капитального строительства.
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У Вас название статьи не соответствует ее содержанию, т.к. оформить по садовой книжке нельзя.
Владимир Г.здравствуйте! Да, все верно, перед этим недвижимость нужно зарегистрировать в ЕГРН, так как «садовая книжка» не подтверждает права на недвижимость, а только доказывает членство в СНТ.