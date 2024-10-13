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В Росреестре рассказали, как оформить участок в СНТ по «садовой книжке»

Новости
13 окт 2024
1K
В Росреестре рассказали, как оформить участок в СНТ по «садовой книжке»

Продать и купить землю по «садовой книжке» нельзя. Перед этим недвижимость нужно зарегистрировать в ЕГРН. Что для этого понадобится, рассказали в столичном управлении Росреестра.

«В советское время при образовании населенных пунктов земля выделялась одним большим общим участком, а границы личных землевладений делили на общем собрании между будущими садоводами и вносили данную информацию в соответствующие членские книжки», — пояснила замруководителя управления Елена Юрова.

Сейчас для того чтобы законно распоряжаться дачным участком, собственность нужно зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), добавила она.

В Росреестре отметили, что «садовая книжка» не подтверждает права на недвижимость, а только доказывает членство в СНТ. Если у продавца нет других подтверждающих документов на землю, купить ее законно нельзя.

Для оформления участка в собственность у продавца должны быть документы о правах на землю, к примеру:

  • договор купли-продажи, мены или дарения;
  • свидетельство о праве собственности, выданное до 31 января 1998 года (ранее возникшее право);
  • свидетельство о праве на наследство;
  • документ о предоставлении гражданину земельного участка.

С этими документами он может обратиться в уполномоченный орган. В Москве таковым является Департамент городского имущества.

Если на участке есть неузаконенный садовый дом, то до 1 марта 2031 года оформить его в собственность можно по «дачной амнистии». Для этого к заявлению нужно приложить технический план на дом, который можно сделать у кадастрового инженера, а также правоустанавливающие документы на землю.

Перед покупкой участка Росреестр рекомендует гражданам запросить выписку из ЕГРН и проверить информацию о границах землевладения, а также расположение объектов капитального строительства.

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Новости
Комментарии2
В
Владимир Г.
3 дня назад

У Вас название статьи не соответствует ее содержанию, т.к. оформить по садовой книжке нельзя.

Домклик
2 дня назад

Владимир Г.здравствуйте! Да, все верно, перед этим недвижимость нужно зарегистрировать в ЕГРН, так как «садовая книжка» не подтверждает права на недвижимость, а только доказывает членство в СНТ.

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