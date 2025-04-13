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Росреестр напомнил об оформлении права собственности по новым правилам

Дата публикации: вчера 10:00
Росреестр напомнил об оформлении права собственности по новым правилам

С марта 2025 года регистрация права собственности в новостройках проходит только в электронном виде, и делать это за покупателей квартир должны застройщики. Об этом напомнили в Росреестре. Ведомство разъяснило, как будут работать новые правила.

«Застройщики обязаны самостоятельно направлять в Росреестр заявления о государственной регистрации права собственности за участника долевого строительства в электронном виде в срок не позднее 30 дней со дня подписания акта приема-передачи квартиры», — говорится на сайте ведомства.

При подаче документов застройщику нужно заполнить форму заявления о госрегистрации прав в электронном виде и приложить передаточный акт. По общему правилу и заявление, и представляемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица застройщика.

После регистрации застройщик получит от Росреестра выписку из ЕГРН, которую он должен направить покупателю — собственнику квартиры. Вместе с тем, у дольщиков остается право самостоятельно регистрировать документы, если застройщик не выполнит свои обязательства.

«Если застройщик уклоняется от исполнения своих обязанностей по регистрации права собственности участника, дольщик может самостоятельно обратиться в Управление Росреестра по Москве через многофункциональные центры (если акт подписан до 1 марта текущего года на бумажном носителе), либо подать заявление через  портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра, если акт составлен в электронном виде», — пояснила замруководителя Управления Росреестра по Москве Елена Юрова.

Зарегистрировать право собственности на квартиру, купленную по договору долевого участия, можно, если:

  • многоквартирный дом введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет;
  • квартира официально передана участнику долевого строительства по акту.

Изменение распространяется также на помещения и машино-места, которые не являются предметом ДДУ. Заявления на регистрацию прав собственности на такие объекты застройщик должен подать онлайн в срок не позднее 6 месяцев с даты кадастрового учета многоквартирного дома.

Новости
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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