Росреестр напомнил об оформлении права собственности по новым правилам
С марта 2025 года регистрация права собственности в новостройках проходит только в электронном виде, и делать это за покупателей квартир должны застройщики. Об этом напомнили в Росреестре. Ведомство разъяснило, как будут работать новые правила.
«Застройщики обязаны самостоятельно направлять в Росреестр заявления о государственной регистрации права собственности за участника долевого строительства в электронном виде в срок не позднее 30 дней со дня подписания акта приема-передачи квартиры», — говорится на сайте ведомства.
При подаче документов застройщику нужно заполнить форму заявления о госрегистрации прав в электронном виде и приложить передаточный акт. По общему правилу и заявление, и представляемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица застройщика.
После регистрации застройщик получит от Росреестра выписку из ЕГРН, которую он должен направить покупателю — собственнику квартиры. Вместе с тем, у дольщиков остается право самостоятельно регистрировать документы, если застройщик не выполнит свои обязательства.
«Если застройщик уклоняется от исполнения своих обязанностей по регистрации права собственности участника, дольщик может самостоятельно обратиться в Управление Росреестра по Москве через многофункциональные центры (если акт подписан до 1 марта текущего года на бумажном носителе), либо подать заявление через портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра, если акт составлен в электронном виде», — пояснила замруководителя Управления Росреестра по Москве Елена Юрова.
Зарегистрировать право собственности на квартиру, купленную по договору долевого участия, можно, если:
- многоквартирный дом введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет;
- квартира официально передана участнику долевого строительства по акту.
Изменение распространяется также на помещения и машино-места, которые не являются предметом ДДУ. Заявления на регистрацию прав собственности на такие объекты застройщик должен подать онлайн в срок не позднее 6 месяцев с даты кадастрового учета многоквартирного дома.
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