В регионах по-новому определят плату за аренду госземли
Росреестр предложил создать единый подход к установлению цены за аренду земли у государства в регионах исходя из кадастровой стоимости. Как пишет РБК, ведомство уже подготовило поправки в Земельный кодекс РФ.
На текущий момент стоимость аренды такой земли вне аукционных торгов регулируется нормативно-правовым актом субъекта федерации и может основываться на кадастровой или рыночной оценке.
Как говорится в материалах к проекту закона, отсутствие общепринятого подхода вызывает правовую неопределенность и замедляет вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот.
«Расчет арендной платы от кадастровой стоимости будет способствовать стабильности в земельных отношениях, позволит заинтересованным лицам заранее рассчитывать размер арендной платы и прогнозировать доходы и расходы от использования земли», — пояснили в Росреестре.
Ввести новый единый порядок предлагается с 2026 года. При этом он не будет распространяться на те случаи, когда земля сдается в аренду по результатам торгов.