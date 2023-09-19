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Новости
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В регионах по-новому определят плату за аренду госземли

Дата публикации: 19 сен 2023
В регионах по-новому определят плату за аренду госземли

Росреестр предложил создать единый подход к установлению цены за аренду земли у государства в регионах исходя из кадастровой стоимости. Как пишет РБК, ведомство уже подготовило поправки в Земельный кодекс РФ.

На текущий момент стоимость аренды такой земли вне аукционных торгов регулируется нормативно-правовым актом субъекта федерации и может основываться на кадастровой или рыночной оценке.

Как говорится в материалах к проекту закона, отсутствие общепринятого подхода вызывает правовую неопределенность и замедляет вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот.

«Расчет арендной платы от кадастровой стоимости будет способствовать стабильности в земельных отношениях, позволит заинтересованным лицам заранее рассчитывать размер арендной платы и прогнозировать доходы и расходы от использования земли», — пояснили в Росреестре.

Ввести новый единый порядок предлагается с 2026 года. При этом он не будет распространяться на те случаи, когда земля сдается в аренду по результатам торгов.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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