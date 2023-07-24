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Новости
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Россияне рабочих профессий смогут бесплатно получить землю от государства

Дата публикации: 24 июл 2023
Россияне рабочих профессий смогут бесплатно получить землю от государства

Россияне, имеющие рабочие профессии, смогут бесплатно получить от государства землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Соответствующий закон принят в третьем чтении депутатами Госдумы РФ.

Региональные власти будут сами определять перечень профессий, на которые распространяется данное право. Через пять лет граждане смогут бесплатно оформить участок в собственность.

Авторы инициативы отмечают, что предоставление земли указанной группе лиц снизит отток населения, проживающего в малых городах и на сельских территориях, в города и ускорит темпы индивидуального жилищного строительства и социально-экономического развития этих территорий в целом.

Сейчас право получить бесплатную землю под ИЖС или ЛПХ на федеральном уровне имеют многодетные семьи, молодые специалисты, Герои Советского Союза и России, Герои Соцтруда и Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы и некоторые другие категории. На региональном уровне — сироты, инвалиды, ликвидаторы аварии в Чернобыле и другие льготные категории.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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