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Новости
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В Подмосковье начал работать закон о регистрации домашних животных

Дата публикации: 21 сен 2023
В Подмосковье начал работать закон о регистрации домашних животных

В Московской области с 1 сентября вступил в силу закон о регистрации домашних животных. Пока он касается только собак и кошек, а также содержит правила выгула и содержания питомцев на загородном участке.

Согласно новым требованиям, собаку необходимо зарегистрировать в течение 6 месяцев после вступления закона в силу. Если же домашний питомец появился позднее 1 сентября, то на его регистрацию дается 14 дней после приобретения, пояснила РБК член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, подчеркнув, что регистрация кошек выполняется по желанию хозяев.

Отмечается, что закон не касается дачников, а распространяется только на постоянных жителей Московской области.

Что же касается порядка выгула, то хозяевам запрещается делать это на территории школ, детских садов и спортивных площадок. Прогулки разрешены только на специальных площадках, и, если в районе проживания таких нет, необходимо выбирать места подальше от запрещенных.

«Подростки младше 14 лет могут выгуливать собак только вместе со взрослыми. В общественных местах запрещено гулять с собакой без поводка и намордника, обязательной является уборка за питомцем», — добавила юрист.

Также при содержании собаки на частной территории участок должен быть огорожен. Между тем, при отсутствии забора питомец должен находиться в вольере или на привязи, а при входе на участок необходима табличка, сообщающая о наличии собаки, — сообщила она.

По словам юриста Алины Шляевой, штраф за нарушение правил выгула собаки составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. При этом отдельные санкции за отсутствие у животного регистрации пока не предусмотрены.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Животные
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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