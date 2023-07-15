Топ-5 сервисов в России по присмотру за домашними животными в 2023 году
Уезжаете в отпуск и не знаете, с кем оставить кошку? В статье расскажем про самые популярные сервисы в России по присмотру за домашними животными. Материал будет полезен всем, у кого есть любимая собака, кошка, черепаха или экзотический попугай. Итак, топ-5 сервисов в России по присмотру за домашними животными в 2023 году.
1. Dogsy
Dogsy (Догси) — сервис работает по всей России (более 150 городов) и объединяет профессиональных ситтеров для собак и кошек. Есть различные опции передержки: некоторые ситтеры предлагают проживание питомца у себя дома, другие предлагают маленькие приюты, где присматривают за несколькими животными одновременно. В анкете каждого ситтера указаны подробности о том, где и как будет проживать ваш питомец.
Стоимость передержки включает проживание вашего питомца у ситтера и регулярные выгулы. Оплата за корм и другие необходимые принадлежности для прогулок (например, ошейник или поводок) считается отдельно. Цена передержки зависит от опыта ситтера и размера вашего питомца: чем больше собака и чем больше положительных отзывов у ситтера, тем выше стоимость.
Ссылка на сайт Dogsy.
2. Собака-гуляка
Собака-гуляка — это сервис, позволяющий найти профессиональных ситтеров для своих питомцев в Москве и Московской области. В «Собаке-гуляке» владелец питомца может надеяться, что его любимец будет в хороших руках во время его отсутствия. В сервисе не хозяин выбирает ситтера, а наоборот — владелец заполняет анкету о своем питомце и указывает даты, на которые ему нужна передержка. Затем он ждет, пока свободные исполнители откликнутся на его предложение.
Прежде чем оставить собаку с ситтером, хозяева могут попросить его приехать заранее и познакомиться с питомцем. Каждый день ситтер отправляет хозяевам фотографии, видео и рассказы о том, как прошел день с собакой.
Стоимость передержки зависит от количества выгулов в день и составляет от 699 до 1399 рублей в сутки. Если у хозяина несколько собак, это тоже не проблема — за каждую дополнительную собаку ситтер возьмет еще 400 рублей в сутки. Все ситтеры проходят обучение и практикуются в выгуле с наставниками.
Ссылка на сайт Собака-гуляка.
3. Цап-царап
Цап-царап — это проект «Собаки-гуляки», который предназначен специально для владельцев кошек. Они предлагают аналогичный принцип работы: вы оставляете заявку на сайте, а ситтеры выбирают заказ, который им подходит.
Присмотр за кошками отличается от передержки собак: ситтер может не забирать кошку к себе домой, а остаться с ней в привычной обстановке. Если кот или кошка самостоятельные, можно договориться о том, чтобы ситтер навещал его раз в день: кормил, чистил лоток и делал фотографии для вас.
У Цап-царап нет ограничений на количество кошек, и стоимость передержки фиксирована: 399 рублей за визит продолжительностью 15 минут, 599 рублей, если ситтер будет проводить с животными как минимум час, и 699 рублей в сутки, если ситтер будет находиться с ними как минимум 12 часов.
Ссылка на сайт Цап-царап.
4. Гульдог
Гульдог — работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре и специализируется на уходе за собаками. Также у ребят есть отдельный проект под названием Мурчалкин, который посвящен исключительно кошкам и котам.
В Гульдог клиентам помогают профессиональные менеджеры, которые занимаются подбором подходящего ситтера. Хозяин собаки оставляет заявку, а менеджеры связываются со свободным специалистом. После этого ситтер приезжает на знакомство с питомцем, и если хозяина все устраивает, они заключают договор.
Гульдог перевозит собаку домой к ситтеру, предоставляют страховку от несчастных случаев в рамках стоимости услуг. Хозяева оплачивают только корм, который привыкли есть их питомцы, а также саму передержку. Каждый ситтер оснащен поясом выгульщика, поводком и аптечкой, чтобы в случае необходимости быстро оказать помощь.
Все ситтеры проходят обязательное обучение, включающее занятия по зоопсихологии и практику под руководством кинолога. Если у хозяина несколько животных, ситтер может взять на себя уход за вторым псом за дополнительную плату.
Ссылка на сайт Гульдог.
5. Гуляй-виляй
Гуляй-виляй — сервис, предлагающий услуги передержки собак и кошек в Казани и Москве. Его особенность заключается в том, что цена на услуги зависит только от количества выгулов, а не от размера питомца.
Сервис пишет, что гарантирует безопасность и комфорт питомца во время передержки. Ситтеры могут взять питомца к себе на время передержки или остаться у вас дома. А если что-то случится, и ваша квартира будет повреждена по вине ситтера, компания обещает возместить потери.
Ситтеры оснащены специальной экипировкой, включая пояс выгульщика, страховочный ошейник и прочный поводок. Они прошли обучение и знают, как безопасно отобрать что-то из пасти питомца, помочь ему справиться со стрессом и как поступить, если на пути встретятся бродячие собаки. Кроме того, все животные застрахованы на случай экстренных ситуаций.
Сервис также предоставляет ежедневные отчеты передержки. Ситтеры отправляют фотографии хозяину питомца и показывают маршрут прогулки через приложение.
Ссылка на сайт Гуляй-виляй.