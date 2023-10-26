В Подмосковье будут выдавать жилищные сертификаты сиротам с 18 лет
В Московской области приняли закон о бессрочном предоставлении детям-сиротам, достигшим 18 лет, сертификатов на жилье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
«Мы встречались с детьми, спрашивали мнение о сертификатах, о сложностях, с которыми сталкивались детишки. По просьбе детей мы дважды в этом году продлевали срок выдачи сертификатов, сейчас понимаем, что такая мера поддержки востребована и безопасна для ребят, и поэтому делаем ее бессрочной», — процитировала пресс-служба председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
По его словам, в законе закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с 23 лет. Так, Московская область стала первым регионом, где эту планку снизили до 18 лет.
Отмечается, что в 2023 году жильем обеспечили свыше 750 сирот, из которых порядка 300 выбрали сертификат. Власти региона ожидают, что в следующем году сертификаты получат 395 детей, на что будет предусмотрено 1,7 млрд рублей.