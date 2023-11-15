В октябре побит рекорд выдач ипотеки на ИЖС — аналитика Домклик
Эксперты Аналитического центра Домклик изучили структуру выданных в октябре 2023 года ипотечных кредитов Сбера и рассказали, как изменились предпочтения россиян.
Как показало исследование, число выдач ипотеки на новостройки и вторичное жильё снизилось по сравнению с сентябрём, однако спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), напротив, побил очередной рекорд.
Новостройки
В октябре спрос на первичное жилье нормализовался после ажиотажного сентября: было выдано 42,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 23,1% меньше, чем в сентябре. При этом доля первичного рынка в общем числе выдач снизилась до 31,9% (-3,7%). И все же, снижение количества сделок на рынке новостроек пока не критично: по-прежнему показатели октября значительно превышают данные за март-июль этого года (25-31 тыс.). Процент выдач на первичном рынке также заметно выше показателей первого полугодия (около 24%).
Наибольшая востребованность первичного жилья в октябре наблюдается в Республике Адыгея (53,2%), Санкт-Петербурге (47,7%) и Тульской области (47,1%). При этом Москва заняла шестую строчку (44,9%).
Вторичное жильё
На вторичном рынке число выдач по сравнению с сентябрем снизилось на 13,4%, до 74,4 тыс. Как и в случае с первичным жильем, уровень спроса на вторичку не ниже, чем в марте-июле 2023 года (70-75 тыс.). Доля готового жилья в общем числе выдач с сентября практически не изменилась (+0,5%).
По мнению аналитиков Домклик, сохранение высокого спроса на готовое жилье, вероятно, связано с активной реализацией предодобренных заявок, которые были поданы еще на старых, более выгодных условиях. И вероятнее всего, когда этот запас закончится, распределение сделок изменится сильнее.
Более чем в половине регионов доля вторичного рынка расширилась. Среди лидеров стоит выделить Республику Хакасию (+9%), Архангельскую (+7,3%) и Оренбургскую (+6,3%) области. Среди крупнейших субъектов РФ отличились Пермский край (+4,5%), Москва (+4,4%) и Красноярский край (+4%).
ИЖС
Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) продемонстрировал существенный скачок спроса: в октябре количество выдач в Сбере возросло до рекордных 14,6 тыс. (+18% с сентября), а доля рынка впервые достигла 11% (+3%).
Эксперты полагают, что приток спроса на рынок ИЖС объясняется ценовой доступностью строящегося жилого дома по сравнению с лотами на первичном и вторичном рынках. Кроме того, востребованность индивидуального строительства связана с возможностью оформить ипотеку по льготным программам: в октябре их доля в выдачах на ИЖС практически достигла 100%. Лидерами роста доли ИЖС стали Республика Хакасия (+7,6%), Московская область (+6,8%) и Республика Татарстан (+6,6%).
По результатам октября мы наблюдаем перетекание спроса с рынков новостроек и готового жилья на индивидуальное жилищное строительство. Если количество выдач ипотеки на первичном рынке уменьшилось с сентября на 23%, а на вторичном — на 13%, то число сделок по ипотеке на ИЖС выросло на 18%.
Заметный приток покупателей на рынок ИЖС вызван ужесточением условий кредитования и продолжающимся ростом цен на первичное и вторичное жилье. Как итог, заемщики переориентируются на более бюджетные варианты — в частности, на строительство индивидуальных жилых домов.
Так, в самом активном регионе — Московской области — стоимость квадратного метра в строящемся частном жилом доме составляет около 60 тыс. рублей, в то время как квадрат на первичном рынке стоит почти в 3 раза больше, а на вторичном — практически в 2,5 раза больше.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.