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В Москве зафиксировано максимальное количество ипотек

Дата публикации: 16 авг 2023
В Москве зафиксировано максимальное количество ипотек

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало увеличение количества ипотечных сделок в этом году на 29% по сравнению с предыдущим. Как говорится в сообщении ведомства, за 7 месяцев заключено свыше 78 тыс. договоров.

«‎Это почти на треть превышает аналогичный результат прошлого года (60 329) и на 8,5% больше января-июля 2021 года (71 930)»‎, — отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Кроме того, июльский результат (13 309) является максимальным показателем в 2023 году. По сравнению с первым месяцем лета число договоров возросло на 1,4% (13 123 в июне).

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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