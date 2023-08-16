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В Москве зафиксировано максимальное количество ипотек
Дата публикации: 16 авг 2023
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало увеличение количества ипотечных сделок в этом году на 29% по сравнению с предыдущим. Как говорится в сообщении ведомства, за 7 месяцев заключено свыше 78 тыс. договоров.
«Это почти на треть превышает аналогичный результат прошлого года (60 329) и на 8,5% больше января-июля 2021 года (71 930)», — отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.
Кроме того, июльский результат (13 309) является максимальным показателем в 2023 году. По сравнению с первым месяцем лета число договоров возросло на 1,4% (13 123 в июне).
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Юля Тихонова
Автор статьи
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