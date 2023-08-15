Центробанк назвал лидирующие по объему выданной ипотеки регионы
Москва стала лидером по объему выданной ипотеки в соответствии с данными на 1 июля 2023 года. Жители столицы получили жилищные кредиты на сумму 76,7 млрд руб., говорится в отчете Банка России.
На второй строчке расположилась Московская область с 49 млрд руб., третье место занял Санкт-Петербург с результатом 30,1 млрд руб. Следом идет Тюменская область с показателем 29,8 млрд руб., а замыкает пятерку Краснодарский край, где выдали 26,6 млрд руб.
В топ-10 также входят Республики Татарстан (21,4 млрд руб.) и Башкортостан (20,2 млрд руб.), Свердловская (19,8 млрд руб.), Ростовская (15,7 млрд руб.) и Новосибирская (14,9 млрд руб.) области.
Согласно информации ЦБ, в июне этого года объем выдачи ипотеки в России достиг 626,7 млрд руб., превысив показатель 2022 года более чем в 2 раза. При этом средний размер выдачи денег на жильё составил 3,7 млн руб., ипотечный портфель — 15,4 трлн руб., а средняя ставка была равна 8,45%.
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