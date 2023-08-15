Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
3K

Центробанк назвал лидирующие по объему выданной ипотеки регионы

Дата публикации: 15 авг 2023
Центробанк назвал лидирующие по объему выданной ипотеки регионы

Москва стала лидером по объему выданной ипотеки в соответствии с данными на 1 июля 2023 года. Жители столицы получили жилищные кредиты на сумму 76,7 млрд руб., говорится в отчете Банка России.

На второй строчке расположилась Московская область с 49 млрд руб., третье место занял Санкт-Петербург с результатом 30,1 млрд руб. Следом идет Тюменская область с показателем 29,8 млрд руб., а замыкает пятерку Краснодарский край, где выдали 26,6 млрд руб.

В топ-10 также входят Республики Татарстан (21,4 млрд руб.) и Башкортостан (20,2 млрд руб.), Свердловская (19,8 млрд руб.), Ростовская (15,7 млрд руб.) и Новосибирская (14,9 млрд руб.) области.

Согласно информации ЦБ, в июне этого года объем выдачи ипотеки в России достиг 626,7 млрд руб., превысив показатель 2022 года более чем в 2 раза. При этом средний размер выдачи денег на жильё составил 3,7 млн руб., ипотечный портфель — 15,4 трлн руб., а средняя ставка была равна 8,45%.

Читайте также: У меня квартира в ипотеку: что я могу с ней делать

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
4 причины отказа в ипотеке
570K
Как снять обременение после выплаты ипотеки
93K
Ипотека: главные мифы и заблуждения
60K
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: 10 советов от экспертов
246K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
864
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал