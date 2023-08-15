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В Москве выросли продажи вторички
Дата публикации: 15 авг 2023
За июль 2023 года в Москве зафиксировано 14 932 сделок на вторичном рынке, что стало максимальным результатом по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2021 годов. Рост составил 79% (8 344) и 10,8% (13 481) соответственно. Такие данные следуют из отчета столичного Росреестра.
«В целом результат 7 месяцев показал активный интерес покупателей готового жилья в Москве — оформлено свыше 93 тыс. переходов прав, больше было только в январе-июле 2021 года с разницей в 237 договоров», — отметил руководитель московского Росреестра Игорь Майданов.
При этом, как сообщается в документе, в июне продажи на вторичном рынке стали рекордными с начала текущего года — 15 746. А с марта показатель сделок держится на уровне более 14 тыс.
Читайте также: Как менялись цены на вторичку в первой половине 2023
Юля Тихонова
Автор статьи
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