Сколько дней занимает продажа квартир на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил объявления и ипотечные сделки на вторичном рынке России и выяснил, как менялись сроки экспозиции однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир с 2022 года. Также эксперты рассмотрели общее время продажи квартир в крупнейших регионах летом 2023 года.
Методология: что и как считали аналитики
Предметом анализа стал средний срок экспозиции (общее время продажи), то есть период от публикации объявления о продаже объекта на портале Домклик до совершения ипотечной сделки в Сбербанке. Эксперты изучили динамику среднего срока экспозиции по РФ с января 2022 года по июль 2023 года, а также общее время продажи квартир в регионах, где есть города-миллионники, по состоянию на лето 2023 года.
В рамках исследования анализировались данные однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир на вторичном рынке. Не учитывались квартиры с четырьмя и более комнатами: их количество от общего числа купленных квартир на вторичном рынке РФ не превышает 5%.
Как менялись сроки экспозиции квартир на вторичном рынке РФ
Чтобы корректно охарактеризовать сегодняшнее состояние рынка вторичного жилья, рассмотрим динамику срока экспозиции, включая 2022 год.
В 2022 году наблюдалось несколько периодов снижения срока экспозиции. Во-первых, существенное снижение в феврале-марте, вызванное перестройкой рынка предложения. В этот период многие собственники квартир начали сдавать их в аренду: как итог, объем предложения на вторичном рынке сократился с февраля по начало апреля на 18,4%.
В то же время на рынок пришли те собственники, которые хотели быстрее продать свои квартиры в связи с изменившейся геополитической обстановкой. Как итог, в эти месяцы население зачастую приобретало лоты, выставленные на продажу недавно, что и сократило средние сроки экспозиции. Напомним, что в марте зафиксировано максимальное количество ипотечных сделок за 2022 год — более 78 тыс.
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Повторное снижение общего времени продажи квартир произошло в июне. К тому времени на вторичном рынке существенно обновилось предложение: с апреля по начало июня количество объявлений возросло на 16,8%. В начале лета, когда ЦБ снизил процентную ставку, новые квартиры в большом количестве скупались заемщиками, что также привело к снижению сроков экспозиции. Отметим, что, по сравнению с маем, количество ипотечных сделок в июне увеличилось в 2,4 раза.
Летом 2022 года общее время продажи квартир незначительно увеличилось и до конца года практически не менялось. Тем не менее говорить о равновесии на вторичном рынке не приходится: стабилизация сроков экспозиции объясняется большим объемом выгодных предложений и повышенным интересом покупателей к ним. Так, например, в столичных мегаполисах стоимость квадратного метра в объявлениях уменьшилась приблизительно на 2-3%. Также в этот период повысилась величина торга — в целом по РФ параметр вырос с 1,1% до 1,3%.
«К марту 2023 года средние сроки экспозиции квартир на вторичном рынке выходят на новый равновесный уровень: однокомнатные квартиры теперь продаются за 50-54 дня, двухкомнатные — за 58-61 день, трехкомнатные — за 73-75 дней. Несмотря на то что новые значения выше тех, что мы фиксировали во II-м полугодии 2022 года, ситуация на вторичном рынке значительно благоприятнее. Наблюдается нормализация притока новых лотов (предложение варьируется от 750 до 800 тыс. объявлений) и стабилизация покупательского интереса к готовому жилью (количество сделок на вторичном рынке не опускается ниже 70 тыс. шт. в месяц)», — отмечают аналитики Домклик.
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Сколько времени занимает продажа вторичной квартиры летом 2023 года
Летом 2023 года мы видим следующую закономерность: чем больше количество комнат в квартире, тем больше срок экспозиции. Быстрее всего по РФ продаются однокомнатные квартиры (52 дня). Далее следуют квартиры с двумя комнатами (59 дней). Наиболее длительный процесс купли-продажи зафиксирован в случае трехкомнатных квартир (73 дня).
Однокомнатные квартиры быстрее всего продаются в следующих крупных регионах:
- Ростовская область — 28 дней;
- Челябинская область — 35 дней;
- Самарская область — 41 день.
Двухкомнатные квартиры быстрее всего продаются в следующих крупных регионах:
- Челябинская область — 42 дня;
- Пермский край — 45 дней;
- Ростовская область — 46 дней.
Трехкомнатные квартиры быстрее всего продаются в следующих крупных регионах:
- Пермский край — 56 дней;
- Челябинская область — 57 дней;
- Самарская область — 59 дней.
Cамые высокие сроки экспозиции квартир зафиксированы в столичных регионах. Например, в Санкт-Петербурге и Москве продажа однокомнатной квартиры занимает 72 и 65 дней соответственно, тогда как по РФ — 52 дня. В случае двухкомнатных квартир сроки экспозиции достигают 77 дней в Санкт-Петербурге и 68 дней в Москве (по РФ — 59 дней). Квартиры с тремя комнатами продаются за 93 дня в Северной столице и 91 день в Москве (по РФ — 73 дня).
Аналитики Домклик отмечают, что в крупнейших регионах с небольшими сроками экспозиции готовое жилье более востребовано, чем в целом по России: доля вторичного рынка в структуре ипотеки превышает общероссийское значение. В то же время регионы с длительным процессом купли-продажи квартир отличаются более низким процентом готового жилья в общем количестве выдач ипотеки.
По мнению экспертов, такие различия между субъектами объясняются тем, что в регионах с непродолжительным периодом продажи квартир, как правило, ниже доступность первичного жилья, чем в регионах со значительными сроками экспозиции: стоимость квадратного метра в новостройке существенно превышает цены за квадрат в готовом жилье.
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