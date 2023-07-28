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Домклик назвал регионы с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке

Дата публикации: 28 июл 2023
Домклик назвал регионы с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке

Чеченская Республика, Кировская область и Республика Ингушетия — регионы с самой низкой стоимостью квартир на вторичном рынке. К таким выводам пришли аналитики Домклик, изучив сделки Сбера.

Самые низкие цены на вторичку отмечены в Чеченской Республике — квадратный метр жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей. На втором месте — Кировская область — 23,9 тыс.. В топ-5 также вошли Республика Ингушетия — 24,5 тыс., Смоленская область — 27 тыс. и Тверская область — 27,4 тыс.

Топ-10 регионов, где вторичное жилье дешевле всего:

В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья намного выше. В Москве она составляет 181,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 126,5 тыс. При этом средняя минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья по стране — 55,4 тыс. рублей.

Как проводилось исследование

Эксперты Домклик проанализировали ипотечные сделки Сбера по данным фактических выдач за июль 2023 года. Для каждого региона аналитики определили минимальную стоимость квадратного метра вторичного жилья.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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