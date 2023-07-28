Домклик назвал регионы с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке
Чеченская Республика, Кировская область и Республика Ингушетия — регионы с самой низкой стоимостью квартир на вторичном рынке. К таким выводам пришли аналитики Домклик, изучив сделки Сбера.
Самые низкие цены на вторичку отмечены в Чеченской Республике — квадратный метр жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей. На втором месте — Кировская область — 23,9 тыс.. В топ-5 также вошли Республика Ингушетия — 24,5 тыс., Смоленская область — 27 тыс. и Тверская область — 27,4 тыс.
Топ-10 регионов, где вторичное жилье дешевле всего:
В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья намного выше. В Москве она составляет 181,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 126,5 тыс. При этом средняя минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья по стране — 55,4 тыс. рублей.
Как проводилось исследование
Эксперты Домклик проанализировали ипотечные сделки Сбера по данным фактических выдач за июль 2023 года. Для каждого региона аналитики определили минимальную стоимость квадратного метра вторичного жилья.