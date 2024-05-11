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Новости
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В Москве в Южном Бутове создадут новый квартал — Сергей Собянин

Дата публикации: 11 мая 2024
В Москве в Южном Бутове создадут новый квартал — Сергей Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в районе Южное Бутово на участке площадью 25,19 гектара, расположенной вдоль Остафьевского шоссе, построят жилые кварталы и социальные объекты.

Участок, который будет застраиваться, расположен вдоль Остафьевского шоссе между улицами Степана Эрьзи и Барышевская Роща.

Инфографика: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Инфографика: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Предполагается, что там создадут новый медицинский центр, школу и детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и жилые дома. Также будут построены дороги, в районе появятся офисы, отделения банков, магазины и кафе.

«Это все сделает новый квартал самодостаточным — здесь можно будет с комфортом жить и работать», — отметил Собянин.

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Москва
Новости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
13 мая 2024

Это будет кластер для приезжих из других стран.

Домклик
13 мая 2024

Пользовательдобрый день. Спасибо, что поделились своим мнением)

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