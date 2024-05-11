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В Москве в Южном Бутове создадут новый квартал — Сергей Собянин
Дата публикации: 11 мая 2024
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в районе Южное Бутово на участке площадью 25,19 гектара, расположенной вдоль Остафьевского шоссе, построят жилые кварталы и социальные объекты.
Участок, который будет застраиваться, расположен вдоль Остафьевского шоссе между улицами Степана Эрьзи и Барышевская Роща.
Предполагается, что там создадут новый медицинский центр, школу и детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и жилые дома. Также будут построены дороги, в районе появятся офисы, отделения банков, магазины и кафе.
«Это все сделает новый квартал самодостаточным — здесь можно будет с комфортом жить и работать», — отметил Собянин.
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Илья Шайдуров
Автор статьи
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Пользовательдобрый день. Спасибо, что поделились своим мнением)