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Домклик и Музей Москвы открывают выставку, посвящённую домам советского «бизнес-класса»

Дата публикации: 17 нояб 2023
Домклик и Музей Москвы открывают выставку, посвящённую домам советского «бизнес-класса»
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18 ноября в музее «Садовое кольцо», филиале Музея Москвы, открывается выставка «50 лет жилому дому серии П-3», посвящённая панельным домам советского «бизнес-класса». Домклик выступает партнёром мероприятия.

О чем выставка

На выставке можно увидеть макет дома серии П-3, фотографии и фрагменты кинохроники 1970–1980-х годов, плакаты с изображением Олимпийской деревни, а также публикации из советских архитектурных журналов. Кроме того, в экспозиции представлены современные снимки, сделанные куратором Денисом Ромодиным, на которых запечатлён процесс реставрации домов серии П-3.

Авторами серии П-3 стали архитекторы и инженеры Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП) и научно-производственного объединения «Прокатдеталь»: Андрей Самсонов, Абрам Биргер, Валентин Объедков и другие.

Первые дома серии были 16-этажными. Каждая секция имела четыре квартиры на этаже: две двухкомнатные и две трёхкомнатные, расположенные попарно в зеркальном отражении. Укрупнённый шаг поперечных стен (3 и 3,6 метра) позволил разнообразить планировку и увеличить метраж комнат.

Дом серии П-3
Дом серии П-3

Дома серии П-3 первыми в Москве получили просторные колясочные в подъезде. Входная группа имела сплошное остекление и два теплоизоляционных тамбура, соединённых дверью, что позволяло летом сделать проход в подъезд сквозным, а зимой — зигзагообразным для сохранения тепла. Для фасадов было разработано интересное колористическое решение — контрастные белые или красные полосы между окон и вертикальное цветовое заполнение ниш, причем покраска осуществлялась непосредственно на производстве кремнийорганической эмалью.

На экспозиции также установлен медиаэкран с интерактивным проектом Домклик «Альманах домов». Здесь собрана информация о других, не менее популярных сериях многоквартирных домов в Москве. С помощью мультимедийного контента посетители выставки смогут ознакомиться с инфографикой, реальными фотографиями, полезными видео, главными плюсами и минусами домов различных серий.

Что такое Альманах домов

Альманах домов от Домклик наглядно представляет все плюсы и минусы типовых жилых домов России. Он представляет собой страницу с ключевой информацией о конкретной серии дома и будет полезен тем, кто собирается купить квартиру на вторичном рынке и хочет разобраться в инженерных особенностях типовой серии дома.

Каждой серии дома посвящена отдельная страница альманаха, где собраны главные параметры многоквартирного дома.

Также тут есть мультимедиа-контент о каждой серии домов: инфографика, реальные фотографии, полезные видео, главные плюсы и минусы домов, данные о толщине стен, планировки типовых квартир и возможность сделать перепланировку в них, данные о шумоизоляции и теплоизоляции дома.

>>Выбрать квартиру и посмотреть альманах дома>>

Как попасть на выставку о домах серии П-3 и получить скидку на билеты

Выставка будет проходить в музее «Садовое кольцо» (пр-т Мира, 14, стр. 10) с 18 ноября 2023 по 25 февраля 2024 года.

Для читателей журнала Домклик также действует скидка -20% на все платные выставки Музея Москвы (промокод при онлайн-заказе билетов: MMDOMCLICK).

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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